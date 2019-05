«Ho chiarito tutto, sono più che sereno e ho chiarito quella che era la mia posizione». Queste le prime dichiarazioni rilasciate dal presidente della Lombardia Attilio Fontana dopo l'interrogatorio di tre ore davanti ai pm che gli contestano l'abuso di ufficio per una nomina in Regione di un suo ex socio di studio legale, l'avvocato Luca Marsico. Ma ai magistrati Fontana avrebbe detto di «rivendicare la nomica di Marsico» per l'incarico nel Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti in Regione. Il presidente ha sostenuto che non voleva disperdere le competenze dell'avvocato e che tra le varie possibilità ha scelto per lui la più vicina alle sue passate esperienze e la meno lucrosa (incarico da 11.500 euro all'anno). Quando al suo rapporto con il forzista Gioacchino Caianiello, tra i protagonisti dell'inchiesta, il governatore replica: «Ho dato le risposte alle domande che mi sono state fatte». Intanto, sempre sull'inchiesta delle tangenti in Lombardia, il gip Raffaella Mascarino ieri ha deciso che Fabio Altitonante, il consigliere lombardo di FI arrestato per corruzione e finanziamento illecito, deve restare in cella. Il gip ha respinto la richiesta sostenendo che il politico è ancora «influente» e potrebbe continuare a commettere i reati per cui è ai domiciliari.

