Higuain si è preso subito il Chelsea: «Un onore essere qui con Sarri»

Massimo SartiMILANO - Il debutto con lo Stamford Bridge è stato prima della semifinale di ritorno della Carabao Cup tra Chelsea e Tottenham. Gonzalo Higuain, dopo essersi allenato nella giornata di ieri, ha salutato dal campo in tuta i suoi nuovi tifosi. In attesa dell'esordio vero e proprio, presumibilmente domenica in FA Cup contro lo Sheffield Wednesday.Al Milan il Pipita è già il passato, liquidato in breve dal responsabile dell'area tecnica Leonardo durante la presentazione di Piatek. Poi, un messaggio senza destinatari, ma assai significativo: «Pur senza fare regali a nessuno, al Milan resta chi ha voglia di restare e di essere coinvolto nel nostro progetto».Per Higuain, invece, il progetto del presente e almeno dell'immediato futuro è quello dei Blues, con la riunione con il suo ex tecnico Maurizio Sarri, l'allenatore dei 36 gol in A con il Napoli nel 2015-16 e delle 38 reti in 42 partite ufficiali complessive, prima del clamoroso passaggio alla Juventus. «Sono davvero entusiasta di essere al Chelsea e di lavorare di nuovo con Sarri, che ha saputo prendere il meglio di me. Voglio tornare a quel livello», ha dichiarato Higuain ai canali del club londinese.«Io cerco sempre il gol, e quando non ci riesco aiuto la squadra. Penso che sia importante essere umili, anche quando si commettono errori. Non mi piace parlare troppo di me stesso, ma cerco sempre di migliorare e di ottenere il massimo per il mio club».riproduzione riservata ®