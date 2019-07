Higuain guida i separati in casa Juve

Timothy Ormezzano

TORINO - Separati in casa Juve. Sono almeno cinque i giocatori che ieri si sono presentati al raduno bianconero con la valigia pronta. È il caso di Higuain, apparso un po' titubante all'ingresso al J Medical prima di farsi sommergere di (riconoscente) affetto all'uscita. «Higuain è felice», lo stato condiviso dall'argentino su Facebook, a corredo di una sua foto molto sorridente con Bonucci. «Resta con noi, Gonzalo resta con noi!», l'urlo dei tanti tifosi bianconeri che lo hanno (ri)accolto.

La Juve è comunque decisa a cederlo: vuole liberare il posto per il suo connazionale Icardi. Il Pipita, dopo un colloquio chiarificatore con il suo mentore Sarri, dovrebbe aprire alla Roma e alla possibilità di scendere da 7,5 a 6,5 milioni di ingaggio a stagione.

Tra i partenti c'è anche Perin, sul quale è in pressing il Benfica: la Juve chiede 15 milioni con diritto di riacquisto. Altro separato in casa è Cancelo, uno dei più allegri stando alle immagini diffuse ieri dai social. Dopo i rumors sul Bayern, per l'esterno portoghese è tornato alla carica il City di Pep Guardiola. Il problema è la valutazione fatta dalla Juve, che per Cancelo chiede ben 60 milioni.

Gli altri in vetrina? Due vedovi di Allegri come Mandzukic e Khedira. L'attaccante croato vorrebbe restare ancora a Torino, ma intanto valuta la proposta del Borussia Dortmund e la possibilità di un ritorno al Bayern Monaco, che a detta della Bild vorrebbe SuperMario come vice di Lewandowski. Khedira potrebbe invece emigrare negli Stati Uniti: la Juve, intenzionata a liberarsi del suo stipendio da 6 milioni annui, valuta l'ipotesi di una rescissione consensuale.

Sabato sono attesi in ritiro Cristiano Ronaldo e Matuidi, quest'ultimo a rischio cessione proprio come Kean, oggetto di un rilancio dell'Everton da 35 milioni. Il futuro del Millennial è ancora tutto da decidere.

Ieri intanto i giocatori di Sarri hanno inaugurato il J Hotel, l'albergo quattro stelle che sorge al fianco del Training Center della Continassa. La struttura che ospita il ritiro bianconero aprirà al pubblico il 24 agosto, con il via del campionato. Il quartiere juventino nei pressi dell'Allianz Stadium si allarga ulteriormente e si popola.

