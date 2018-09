Higuain, digiuno finito dopo 141 giorni

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Per un tipetto da 660 reti in carriera, tra club e Nazionale maggiore, restare 88 giorni senza fare gol non deve essere stato facile. Cristiano Ronaldo ha spezzato il digiuno (non segnava da Portogallo-Marocco del 20 giugno) con la doppietta al Sassuolo, 166 giorni dopo la precedente. In quel Juventus-Real Madrid di Champions all'Allianz Stadium, con gli applausi dei tifosi bianconeri al gol in rovesciata, da cui forse, per CR7, è partito tutto. Il commiato dal gol di Gonzalo Higuain è invece durato 141 giorni. Peccato per il Milan che, prima, Joao Pedro aveva ripreso a gonfiare la rete dopo 286 giorni di attesa. Tutto per colpa dei 20 minuti da incubo dei ragazzi di Gattuso.Piace invece molto il 50 dalle parti di Napoli: come i gol in serie A di Lorenzo Insigne con quello decisivo alla Fiorentina. E come i centri del partenopeo Fabio Quagliarella con la casacca della Sampdoria, compreso quello allo Stirpe di Frosinone.Ma torniamo ai tabù spezzati: il Parma ha dovuto attendere 1238 giorni per imporsi in serie A e addirittura 7070 per farlo nel massimo campionato in casa dell'Inter. Luciano Spalletti risponde, suo malgrado, con i 121 giorni di astinenza dal gol di Mauro Icardi. Parentesi nera che potrebbe fermarsi oggi.