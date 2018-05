Highlander Barzagli, Pipita nervoso

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SZCZESNY 6Kolarov su piazzato (velenoso) gli procura gli unici brividi felini in un primo tempo piuttosto normale. E ripresa da semplice spettatore.DE SCIGLIO 6Se la vede con l'ex compagno di militanza milanista El Shaarawy, che qualche grattacapo gli ha procurato. Soprattutto nei primi 45', quelli veri.BARZAGLI 6,5Highlander comanda la retroguardia usando tutta l'esperienza che ha. Ripresa di assoluto relax.RUGANI 6Toh, rieccolo in pista nella notte del settimo scudetto consecutivo. Si gode la festa finale.ALEX SANDRO 6Prende un giallo, ma è uno che non tira mai indietro il piede.MATUIDI 6Una disattenzione, ma pure due chiusure da urlo per il prezioso uomo della zona nevralgica.PJANIC 6Il fischiatissimo ex si fa notare per un rude intervento e conseguente giallo rimediato. Il resto è una serata di noia, come cantava Califano, prima della gioia tricolore finale.BERNARDESCHI 6Un paio di filtranti. È robetta per uno dai piedi buoni (22' st Douglas Costa 6: l'uomo d'oro dlla seconda parte della stagione bianconera si adegua all'andazzo da amichevole dell'Olimpico).DYBALA 6Come nella finale contro il Milan: un primo tempo da vacanze romane per la Joya. Ripresa soft.MANDZUKIC 6A tirare le fila lì davanti. Tuttavia Mario non ha tanti palloni giocabili. Prende un paio di randellate, ma valgono la pena per lo scudetto in saccoccia (37' st Bentancur).HIGUAIN 5,5Vale lo stesso anche per il Pipita. Apparso ancora nervoso dopo la clamorosa esclusione nella finale di Coppa Italia.ALLEGRI 6,5Quarto titolo di fila per Max (con altrettante annesse Coppe Italia). Ha festeggiato per la seconda volta in carriera lo scudetto all'Olimpico. La prima nel 2011 quando era alla guida del Milan. Sono passate sette stagioni: poi la Signora ha sempre ammazzato il campionato.