Heidi, le caprette e l'amicizia con Clara

Simona Romanò

«Heidi, le caprette ti fanno ciao». Quale bambino non ha canticchiato la celebre canzone di uno dei cartoni animati più amato di tutti?

Adesso è giunta l'occasione per cantare tutti insieme, perché Heidi ritorna al Teatro Manzoni la prossima settimana nel mini musical che trascina i baby spettatori nel mondo incantevole della protagonista. Le sono stati dedicati molti film, serie televisive, cartoon e commedie, che hanno sempre registrato un grande successo. Lo spettacolo formato mignon, con le musiche curatissime, che sono interamente eseguite dal vivo da abili performer. Le canzoni sono originali, ma non mancano alcuni richiami alla famosa sigla delle caprette.

Lo show narra le vicende della piccola Heidi, cinque anni, orfana, allevata con amore dal nonno Tobia sulle montagne svizzere, dove la principale occupazione è portare al pascolo le capre. La svolta è quando incontra la piccola Clara, che è costretta sulla sedia a rotelle, e che grazie af Heidi torna ad amare la vita. Le due amiche tra mille peripezie gioiranno di felicità perché Clara riprenderà a camminare.

Teatro Manzoni, sabato 2 marzo, ore 15,30. Biglietto 11 euro.

