Hanno negato le accuse tre degli imputati sentiti nel processo milanese a carico di 11 persone, tra ispettori e agenti di polizia penitenziaria all'epoca in servizio a San Vittore, accusati di aver pestato e minacciato un detenuto tunisino di 50 anni. Stando all'indagine del pm Leonardo Lesti, tra il 2016 e il 2017, gli agenti avrebbero voluto punire l'uomo perché nel 2011, quando era in cella a Velletri (Roma), aveva denunciato colleghi degli imputati per presunti furti in mensa e percosse. I pestaggi a San Vittore sarebbero avvenuti pure per impedirgli di testimoniare nel processo bis davanti al Tribunale della cittadina laziale sulla vicenda delle presunte ruberie.

«Era agitato, alterato, sbatteva da solo la testa su una porta di plexiglass e da questo atteggiamento agitato è passato, poi, al non opporsi al nostro intervento nella cella», ha sostenuto uno degli agenti interrogati davanti al giudice della settima penale. Le accuse per gli undici imputati (non più in servizio nel carcere del capoluogo lombardo) sono, a vario titolo, di intralcio alla giustizia, lesioni, falso e sequestro di persona.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA