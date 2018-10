«Hanno messo La Rosa nel bidone ancora vivo»

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniLo hanno drogato e infilato ancora vivo in un bidone pieno di acido, dopo averlo accoltellato. Poi il suo corpo è rimasto per giorni e giorni in uno scantinato di un palazzo di Quarto Oggiaro, prima di essere caricato in auto nel tentativo di sbarazzarsene. Abbastanza perché la procura chieda la condanna per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e per soppressione di cadavere.Andrea La Rosa, ex calciatore del Brugherio, venne ritrovato nel dicembre del 2017 in un fusto pieno di acido cloridrico nel bagagliaio dell'auto di Antonella Biancaniello 59 anni, arrestata con suo figlio Raffaele Rullo, 35. I due, secondo le accuse, avrebbero ucciso La Rosa per un debito di 30mila euro che Rullo aveva chiesto all'amico e non era più in grado di restituire. Ieri si è aperta davanti al gup Stefania Pepe l'udienza preliminare. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco ha ripercorso tutte le fasi dell'omicidio e delle indagini successive al ritrovamento del cadavere. La Rosa era scomparso a metà novembre ed era morto soffocato dai vapori dell'acido che gli era stato versato addosso. Dopo un mese, la svolta: Biancaniello era stata bloccata sull'autostrada Milano-Meda e nel bagagliaio della sua auto era stato trovato un bidone, chiuso con nastro adesivo. Dentro, il corpo della vittima.La donna e il figlio sono anche imputati per il tentato omicidio della moglie di quest'ultimo per riscuotere la polizza vita da 150mila euro che Rullo aveva fatto sottoscrivere alla consorte. Ai carabinieri la donna aveva raccontato che il 5 ottobre 2017 aveva tentato il suicidio tagliandosi le vene dopo aver assunto benzodiazepine, ma aveva detto anche di non ricordare la dinamica e di conoscere i dettagli solo grazie al racconto del marito e della suocera. Dagli accertamenti è venuto a galla che i due avrebbero tentato di ammazzarla. La donna, di professione infermiera, tra l'altro proprio per quel tentativo di suicidio è stata anche sospesa dal lavoro. Si torna in aula il 29 ottobre per la decisione del gup.riproduzione riservata ®