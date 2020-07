HANDANOVIC NG

Dopo la papera col Toro, baciato dalla dea bendata sulla traversa di Petagna. Poi nessun intervento.

SKRINIAR 6

Con Petagna uno scontro tra giganti e un quasi autogol, con conclusione deviata sulla traversa. Poi ritrova sicurezza.

RANOCCHIA 6

Dentro per concedere un turno di riposo a De Vrij. Se la vede con Cerri, rischiando il minimo ma facendo rimpiangere l'olandese in fase di rilancio.

BASTONI 6

Senza punti di riferimento, si occupa di Strefezza quando capita, rimediando anche un giallo ma senza rischiare. (18' st D'Ambrosio 6 Ermetico)

CANDREVA 7

Si riappropria dell'out di destra e sfreccia che è un piacere. L'avvio è all'insegna di scatti e appoggi sempre ben calibrati (suo il cross per il palo di Brozovic), poi in premio il gol del vantaggio, con un destro a chiudere sul 2° palo. (34' st Pirola ng)

GAGLIARDINI 7

Ai lavori... forzati per le tante defezioni, ma sempre sul pezzo in interdizione e ancora a bersaglio per il 4-0. (29' st Borja Valero ng)

BROZOVIC 6,5

Ancora in fase di rodaggio, ma in crescendo per garra e geometrie. A referto anche un palo esterno in avvio.

BIRAGHI 7

Mette al sicuro il risultato con il gol del 2-0, 3° in stagione. Poi il cross del 3-0 per Alexis Sanchez. (18' st Young 6,5 L'assist del 4-0 per Gagliardini)

ERIKSEN 5,5

Una nuova chance, dopo 2 panchine di fila con Verona e Torino. La balistica da fermo è apprezzabile, meno in termini di leadership e giocate in movimento.

SANCHEZ 8

Argento vivo: sgusciante e pronto a scattare per ogni dove, aprendo varchi e imbucando sempre da campionissimo per i compagni. Sforna a Candreva l'assist del vantaggio e centra il gol del 3-0, di testa. (34' st Esposito ng)

LAUTARO 6

Cuore da Toro, ma poca lucidità sotto porta. Lotta, corre, mettendosi al servizio di Sanchez, smarcato in 2 occasioni.

CONTE 6,5

Di nuovo 2° in classifica, a + 1 sull'Atalanta e a -6 dalla Juve capolista,. In crescita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 05:01

