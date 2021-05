Handanovic-Musso porta nerazzurra girevole per due

Alessio Agnelli

Handa-Musso, porte girevoli made in Friuli. Come 9 anni fa, quando l'Inter bussò alla porta dell'Udinese per assicurarsi la saracinesca slovena. In estate, a fare lo stesso percorso di Samir Handanovic, potrebbe essere il numero 1 argentino Juan Musso, pezzo pregiato (con il connazionale De Paul, altro friulano' nel mirino) della bottega dei Pozzo e in pole position per affiancamento e sostituzione dell'attuale capitano nerazzurro nei prossimi due anni.

Il piano di Marotta & Ausilio prevede, infatti, un affondo per il classe '94 di San Nicolàs già in questa sessione di mercato, in anticipo sui tempi di scadenza dello sloveno (sotto contratto fino a giugno 2022) e in considerazione del folto drappello di concorrenti (non ultima l'Atalanta, poco soddisfatta di Gollini) per il portiere dell'Udinese.

Inizialmente in coabitazione e condivisione dei pali con Handanovic, poi da numero 1 titolare dalla stagione 2022-23, quella dell'addio al capitano come da contratto. Il costo del cartellino di Musso è di 20 milioni di euro. Decisamente non pochi in tempi di pandemia e in virtù del regime di austerity varato da Zhang Jr.

Ma, con un'uscita di peso (tra i più richiesti Bastoni, valutato 60 milioni da Suning), l'affare sarebbe economicamente sostenibile. Magari in una trattativa allargata anche a Rodrigo De Paul (40 di valutazione) e al nerazzurro Pinamonti (18-20), in orbita friulana.

A spingere per Musso anche Lautaro Martinez, compagno di squadra del friulano' nel Racing Club di Avellaneda (dal 2016 al 2018), nella Seleccion argentina e, da luglio, forse, anche all'Inter.

Resta solo da capire se, a guidarli, sarà ancora Antonio Conte. L'ex ct, dopo la festa scudetto e un viaggio-lampo nella sua Torino per accompagnare moglie e figlia, è tornato a Milano lunedì sera, ma con Steven Zhang ancora nessun contatto per calendarizzare l'atteso faccia a faccia. Possibile che vada in scena oggi, vista la sicura permanenza del salentino nel capoluogo lombardo almeno fino a stasera.

O entro il 10 giugno, data di rientro del presidente a Nanchino per impegni di lavoro. Fatto sta che a regnare è lo stallo fra tecnico, già relazionato su tutto dalla dirigenza nel summit di sabato ad Appiano, e società, infastidita per l'esposizione mediatica, per un incontro non indispensabile e per il dentro o fuori di Conte, che tarda ad arrivare.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA