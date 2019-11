Handanovic miracoloso, Brozovic di nuovo epic

HANDANOVIC 7

Prima del rigore di Soucek, il nulla cosmico. Dopo giustifica la pagnotta con 2 interventi da campionissimo su Masopust.

GODIN 7

Se la vede il più delle volte con Olayinka, limitando al minimo i rischi. Bene anche sui palloni alti.

DE VRIJ 5,5

Il duello con Masopust non lo impensierisce, né lo limita in fase di rilancio. Ma è con Olayinka che combina il patatrac, cancellando il 2-0 di Lukaku e regalando allo Slavia il rigore del pareggio.

SKRINIAR 6,5

Si divide tra Masopust e Stanciu, aiutando anche Biraghi con Coufal e senza sbagliare un colpo.

CANDREVA 6

A corrente alternata. Ma quando si accende semina avversari come birilli, regalando assist e cross.

VECINO 5

Pronti, via e commette 2 falli in 3 minuti, rimediando un giallo. Sulla stessa linea il prosieguo, in affanno (35' st Esposito ng).

BORJA VALERO 6

Primo tempo a rincorrere e in perenne ritardo. Ripresa più in controllo (31' st Gagliardini ng).

BROZOVIC 7

Lascia la cabina di regia a Borja, tornando all'antico e al ruolo di mezzala. Da assaltatore, una traversa e tante giocate top.

BIRAGHI 5,5

Poco propositivo. Cerca di tenere a bada Coufal, ma non resta al passo (31' st Lazaro 6: il filtrante per il 2-1 di Lukaku).

LAUTARO 8

Come Eto'o e Crespo: nella storia dell'Inter con 4 gol nelle ultime 4 di Champions. Per l'occasione, con una demi-volée di destro all'incrocio su cross di Lukaku. Nel finale arriva anche il 5°, al volo.

LUKAKU 8,5

Un carro armato, che resiste a ogni urto. Nell'azione del vantaggio, fa a sportellate con tutti, sfoderando un cross al bacio per Lautaro. Poi un gol annullato, uno regolare per il 2-1 e il 2° assist per El Toro. Un monumento.

CONTE 7

Missione compiuta, abbinando risultato a prestazione. In corsa per gli ottavi di Champions.

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

