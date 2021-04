Handanovic, l'onnipresente per il rush scudetto

Alessio Agnelli

Neanche il Covid ferma Handanovic: a Bologna sarà 38 su 38 tra campionato e coppe e tutte dal 1° al 90°, recuperi inclusi. Uno Stachanov dei tempi moderni per dedizione e attaccamento alla causa.

Samir Handanovic, dell'Inter di Conte, non è solo il capitano e il leader silenzioso, ma anche un cannibale, per continuità di presenze e di rendimento, come nessuno in Italia e come pochi in stagione (10 in totale, la maggior parte fra i colleghi portieri di Bundesliga) in Europa. In serie A 27 presenze in 27 giornate disputate per il numero 1 sloveno, in Champions League e in Coppa Italia altri due en plein (6 su 6 e 4 su 4) e un solo aggettivo per definirlo: onnipresente, a dispetto di carta d'identità (37 anni il prossimo 14 luglio) e positività al Covid19.

Da domenica il classe '84 di Lubiana è tornato, infatti, negativo, completando l'iter protocollare di guarigione a tempo di record (dal tampone positivo del 17 marzo, solo 11 giorni di quarantena) e candidandosi per un posto tra i pali anche sabato a Bologna, da buon stachanovista.

E altrettanto buona pace di Ionut Radu, preallertato prima della sosta (per Inter-Sassuolo, poi rinviata) per l'attesissimo esordio stagionale, ma ora sempre più a rischio panchina, con Super-Handa in gruppo da martedì. A favore di un immediato ritorno dello sloveno, pure un inizio dell'anno da incorniciare, con 7 clean sheet negli ultimi 10 turni di campionato, 5 nelle prime 8 gare del girone di ritorno, e 3 sole reti incassate da Inter-Juve del 17 gennaio.

Dallo scontro diretto con i bianconeri, Handanovic e compagni sono anche la miglior difesa del campionato davanti a Madama, con una gara in più, ma con 7 gol subiti nelle ultime 11 giornate.

Quindi, pochi dubbi sul ritorno in campo della saracinesca di Lubiana. Da oggi, superati i tamponi effettuati ieri al rientro, torneranno in gruppo anche Lukaku, Skriniar, Hakimi, Brozovic ed Ivan Perisic, pronto «a chiudere al meglio la stagione con lo scudetto, prima dell'Europeo». E in giornata anche gli arrivi di Eriksen, Barella, Bastoni, Sensi e Radu, disponibili, previo tampone, da domani.

