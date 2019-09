HANDANOVIC 7

Subito un'uscita provvidenziale tra i piedi di Caicedo. Poi se la vede con Bastos e Correa, neutralizzato tre volte.

GODIN 6

Jony non è un fattore, Caicedo e Correa gravitano in altre zone. E lui si limita al compitino.

DE VRIJ 6,5

Ex di turno, ma lucido sia in fase di marcatura.

SKRINIAR 6,5

Con Caicedo ha vita facile, qualche difficoltà in più con Correa.

D'AMBROSIO 7

Senza avversari in fascia e libero di offendere a piacimento. Ha il merito di sbloccare il risultato.

BARELLA 6,5

Si fa apprezzare per il lavoro sporco. Vicino al 2-0.

BROZOVIC 6

Andamento lento in avvio e mirino da raddrizzare, al passaggio e al tiro. Poi cresce.

VECINO 5,5

A disagio sul centro-sinistra. Inserimenti da minimo sindacale, meglio quando c'è da distruggere (12' st Sensi 6,5: tecnica in movimento).

BIRAGHI 6,5

Nove anni dopo il debutto in Champions (con Benitez, contro Twente e Werder), l'esordio in nerazzurro in serie A.

POLITANO 6

Guizzante, ma con poco costrutto (32' st Lautaro 6: ci prova).

LUKAKU 6

A volte anche troppo altruista. Sfiora il raddoppio con un missile dai 25 metri a fil di palo (38' st Sanchez ng).

CONTE 7

Quinta vittoria di fila, seconda consecutiva in un big match, e di nuovo in vetta.

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

