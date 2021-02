HANDANOVIC 7

Ringraziamenti doverosi a De Vrij e Bastoni, provvidenziali su Ronaldo in 2 occasioni. Il suo lo garantisce con 3 interventi da bollino rosso sul solito CR7 e su Kulusevski.

SKRINIAR 6,5

Si divide tra Ronaldo, quando capita, e Bernardeschi, spesso e volentieri, alleggerendo Hakimi in marcatura. Sul pezzo.

DE VRIJ 6,5

Salva un gol già fatto d CR7, immolandosi in extremis. Dietro regge l'urto del fenomeno portoghese, in fase di rilancio utile come sempre.

BASTONI 6,5

Come De Vrij: miracoloso su CR7, neutralizzato in scivolata a fine primo tempo. Sicuro anche negli incroci con Kulusevski (20' st Kolarov 6: lanci e cambi di gioco alla causa).

HAKIMI 6,5

Subito a spron battuto e in costante combinazione con Barella. Pirlo vorrebbe tenerlo basso con Bernardeschi, il risultato è l'opposto. Attaccante aggiunto.

BARELLA 6,5

L'asse con Hakimi funziona alla perfezione. E il moto è perpetuo, sia in fase di costruzione che senza palla.

BROZOVIC 5,5

Meno dinamico e geometrico del solito. La regia è scontata e spesso delegata ad Eriksen, le energie in esaurimento.

ERIKSEN 5,5

Dentro per garantire qualità di giocata e balistica nei piazzati. La partenza è all'insegna del quasi assist (per Lukaku) e quasi gol (con De Vrij a murare). Il prosieguo non all'altezza (20' st Sensi 5,5: sotto ritmo).

DARMIAN 5,5

Con Cuadrado e Danilo bada a non prenderle, dimenticandosi di attaccare (12' st Perisic 6: più arrembante).

LAUTARO 5

Ha una chance in avvio, ma calcia terreno e caviglia di Bernardeschi. Poi scompare con il passare dei minuti.

LUKAKU 5

Come El Toro, non pervenuto o quasi. E con l'aggravante della quinta gara contro Madama (4 con l'Inter, 1 con lo United) senza reti all'attivo. Lotta ma non sfonda.

CONTE 6

Prova a metterla sulla qualità con Eriksen dall'inizio. Tradito dal danese e dalla Lu-La nera. Fuori anche dall'ultima coppa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA