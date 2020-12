HANDANOVIC 7

L'unico brivido del primo tempo su Zielinski, a lato di un soffio. Poi tanto freddo, fino alle tre paratone finali salva-risultato su Insigne, Politano e Di Lorenzo.

SKRINIAR 6

Sulle tracce di Insigne e spesso a rincorrere in fascia. Ma, nel complesso, positivo.

DE VRIJ 6,5

Prima Mertens, poi Petagna, senza rischiare una volta. Elegante e pulito con chiunque gli capiti a tiro, prezioso in costruzione.

BASTONI 6

Se la vede con Lozano, l'altro velocista di Gattuso. Ogni tanto concede nel breve, il più delle volte chiude di fisico e in allungo.

DARMIAN 6,5

Confermato titolare per gli acciacchi di Hakimi. La fase di spinta è buona e si guadagna il rigore del vantaggio.

BARELLA 6,5

Il primo a interdire e a rilanciare l'azione. Smarca Lautaro con un preciso traversone a centro area e non smette mai di correre.

BROZOVIC 6

Questa volta sotto tono in cabina di regia. Con Zielinski che non lo disturba più di tanto, potrebbe osare, ma si limita al compitino. Fuori peralla caviglia. (22' st Sensi 6: ordinato e preciso in appoggio, si merita la sufficienza).

GAGLIARDINI 5,5

Mezzo voto in più per la fase difensiva. In inserimento non pervenuto o quasi.

YOUNG 5

Poco coinvolto, ma anche lui ci mette del suo per farsi escludere dalle trame. Con Di Lorenzo non passa quasi mai, scarico. (41' st D'Ambrosio ng)

LAUTARO 6

Ritrova la sua vittima preferita, il Napoli (già 3 gol nei 4 incroci precedenti), ma questa volta senza il giusto killer instinct. Ci prova due volte, a lato di un soffio di sinistro e centrale di testa. (33' st Hakimi ng)

LUKAKU 6,5

Con Koulibaly innesca un duello tutto fisico e potenza, faticando spesso e volentieri. Meglio dagli 11 metri, implacabile, per il decimo centro in serie A, e anche il quattordicesimo in stagione.

CONTE 7

Vince il suo primo big match (dopo il ko nel derby e gli 1-1 con Atalanta e Lazio), recupera altri 2 punti al Milan staccando Juve (a -3) e Napoli (a -4). Meglio di così



Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA