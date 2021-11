HANDANOVIC 7

L'esterno destro di Zielinski è di quelli imprendibili, come il 3-2 di Mertens, all'incrocio. Il miracolo lo confeziona, con l'aiuto della traversa, su Mario Rui, in pieno recupero.

SKRINIAR 7

Sicuro con Insigne, decisivo anche nei raddoppi su Osimhen, murato in due occasioni.

RANOCCHIA 6,5

Vince il ballottaggio con Dimarco e D'Ambrosio. Sulle tracce dello spauracchio Osimhen non sfigura, mettendola su muscoli e centimetri.

BASTONI 6

Il più in difficoltà dietro. Con Lozano la differenza di passo è notevole, tiene botta aiutato da Perisic.

DARMIAN 6,5

Confeziona inserimenti a getto continuo, vincendo il duello con Mario Rui e innescando Barella nell'azione del rigore.

BARELLA 6,5

Scippato da Zielinski nell'azione dello 0-1 partenopeo. Si fa perdonare con il rigore guadagnato del pareggio poco dopo, impegnando Ospina anche a fine 1° tempo (30' st Dimarco ng).

BROZOVIC 6

Spesso a cercare sbocchi sugli esterni per il pressing feroce di Zielinski. Sale in cattedra con il passare dei minuti, ritrovando ritmo e geometrie.

CALHANOGLU 7,5

Qualità in avanti, quantità e garra in interdizione. Si assume la responsabilità del rigore del pareggio, spiazzando Ospina. Suo anche l'assist da corner per il 2-1 di Perisic (17' st Vidal 6: dentro a far legna).

PERISIC 7

Subito a spron battuto in fascia, quasi ad intimorire Di Lorenzo. Pennella un cross per Lautaro in avvio, poi ci mette la... testa in prima persona, bruciando Ospina per il 2-1 (43' st Satriano ng).

CORREA 7

Non fa rimpiangere Dzeko. In transizione palla al piede è a tratti incontenibile. Sua la ripartenza del 3-1, con 65 metri percorsi ed assist al bacio per Lautaro (17' st Dzeko 6: finisce col turbante in testa dopo una zuccata con Ospina).)

LAUTARO 7

Astinenza finita, dopo 5 turni a secco. Ci prova in due occasioni, alla terza fa centro con un destro a incrociare (30' st Gagliardini ng).

INZAGHI 7

A 4 punti dalla vetta. Non fallisce l'occasionissima, recuperandone 3 su Milan e Napoli in una sola giornata. In corsa scudetto.

