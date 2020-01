HANDANOVIC 7

Istinto e reattività su Insigne, che mura da campionissimo. Con Milik zero colpe a referto, attento su Callejon, superlativo su Zielinski.

SKRINIAR 6,5

Con Insigne la mette sul fisico e sul senso dell'anticipo, ermetico anche con Milik, ma ammonito e fuori per squalifica con l'Atalanta.

DE VRIJ 5,5

Un paio di dormite su Milik: la prima indolore, la seconda letale per l'1-2 del polacco, dimenticato nell'area piccola. Prosieguo in crescendo e con una chiusura da bollino rosso su Callejon.

BASTONI 6

Preferito ancora a Godin, ma spesso e volentieri a rincorrere Callejon, che ha un altro passo. Soffre, ma tiene botta.

CANDREVA 5,5

Con Mario Rui e Insigne dalla sua, gioca col freno a mano tirato e senza propulsione in avanti.

VECINO 6,5

Prezioso in interdizione e in inserimento. Davanti sfiora il gol di testa da corner, dai suoi piedi anche il cross per il 3-1 di Lautaro. (28' st Sensi 6 Dentro per gestire)

BROZOVIC 7

Tutto solo in cabina di regia, ma geometrico nelle trame e pronto a verticalizzare alla prima occasione. Suo il filtrante per il raddoppio di Lukaku.

GAGLIARDINI 6

Tanta legna e abnegazione alla causa. La velocità non è il suo forte, ma regge il ritmo. (11' st Barella 5,5 Come Skriniar: giallo e squalificato con la Dea)

BIRAGHI 5,5

Correo, con De Vrij, sull'1-2 napoletano, bruciato da Callejon. Meglio in fase di spinta.

LAUTARO 7,5Un altro gol, il 14° stagionale, il 9° in A, e il solito moto perpetuo su tutto il fronte offensivo, a liberare spazi per Lukaku. Trascinatore.

LUKAKU 8

Come El Toro, riprende da dove aveva lasciato: una doppietta, per un totale di 14 reti in A, 16 in stagione. Da antologia il primo gol, con coast to coast di 50 metri palla al piede e sinistro che scheggia il palo. (43'st Valero ng)

CONTE 7

Un'altra notte di Lu-La piena e sempre in vetta alla classifica con Madama. On fire.

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA