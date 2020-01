HANDANOVIC 7

Controlla il traffico viola con grande attenzione. Un miracolo per ribadire la sua magnificenza.

GODIN 6

Si vede che non ama giocare nella difesa a tre ma s'impegna. Professionista.

RANOCCHIA 6,5

Ogni volta che Conte lo chiama in causa, si fa trovare sempre pronto. Eccellente soldato.

BASTONI 6,5

Il giovane ragazzo ha personalità e fisicità. Non ha paura di prendersi anche responsabilità non sue. Combattente.

CANDREVA 6,5

Quinto gol stagionale. La cura Conte l'ha riportato agli antichi fasti. San Siro lo applaude, lui è felice. Seconda vita calcistica (29' st Moses 6: mostra i muscoli. Corazzato).

VECINO 6,5

Il suo agente gli sta cercando una nuova squadra, lui non si risparmia in campo. Un fido scudiero.

BARELLA 7,5

Ottima visione di gioco e grande dinamismo. Si propone e non ha il timore di giocare la palla anche quando scotta. Il gol è un'autentica gemma per palati fini.

YOUNG 6,5

Esperienza da vendere. Non spreca una goccia di sudore, sa sempre dove posizionarsi e come aiutare i compagni.

SANCHEZ 6

Non ha ancora il ritmo partita ed è un po' contratto. Tuttavia, mostra un paio di giocate che confermano il suo enorme potenziale. Va aspettato (22' st Eriksen 6: San Siro già lo ama. I piedi sono buoni, si sapeva).

LUKAKU 6

Meno brillante del solito ma la sua sola presenza in campo fa scattare gli allarmi in casa viola. Necessario (43' st Esposito ng).

LAUTARO MARTINEZ 6,5

Il nervosismo è alle spalle. Lotta su ogni pallone. Quando l'Inter si rende pericolosa, lui è spesso coinvolto nell'azione. Indomabile.

CONTE 6,5

Raggiunge un altro piccolo ma significativo traguardo. La sua Inter è in semifinale di Coppa Italia. Non accadeva dalla stagione 2015-16. Solito martello pneumatico.

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

