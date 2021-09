HANDANOVIC 7

Con coraggio tra i piedi di Gonzalez in avvio. Poi riflessi da gatto, sempre.

SKRINIAR 5,5

La differenza di passo con Gonzalez è evidente. L'ammonizione pronti, via quasi una logica conseguenza, come il buco sull'esterno destro argentino, che dà il via all'azione dell'1-0.

DE VRIJ 6

Scontro tra giganti con Vlahovic. Nel 1° tempo perde quasi sempre, soffrendo l'imponente fisicità del serbo. Nella ripresa prende le misure.

BASTONI 6,5

Lascia Sottil solo sul gol, scalando su Vlahovic. Dalla sua zero rischi e nessuna colpa.

DARMIAN 6,5

Un tempo a limitare i danni tra Biraghi e Gonzalez. Rialza la testa con il diagonale dell'1-1 a inizio ripresa (21' st Dumfries 6,5: corsa e spinta).

BARELLA 6,5

Una conclusione in avvio, tanta legna e l'assist dell'1-1 per Darmian. In debito d'ossigeno, ma resiliente (25' st Vecino 6: ordinato).

BROZOVIC 6

Sotto ritmo e in difficoltà in fase di costruzione. Guadagna la pagnotta, con garra e spirito di sacrificio.

CALHANOGLU 6

Si riprende il posto lasciato a Vecino col Bologna. Dopo il pit-stop, inizialmente ingolfato, poi in crescendo. Suo l'assist da corner per l'1-2 di Dzeko (38' st Gagliardini 6: l'assist dell'1-3).

PERISIC 6,5

Non scala nell'azione del vantaggio viola, dimenticandosi di Sottil. Si riscatta col gol dell'1-3, allo scadere.

DZEKO 7

Prima frazione a prenderle. Ripresa a darle, con l'innesco per Barella nell'azione del pareggio e il gol del vantaggio, svettando su tutti, per il 4° centro in stagione (25' st Sanchez 5,5: fallisce il ko).

LAUTARO 5,5

Vita dura tra Nastasic e Milenkovic. Lotta, guadagna dei piazzati, ma non cava un ragno dal buco (38' st Dimarco ng).

INZAGHI 6,5

Seconda vittoria in rimonta, 24esima gara consecutiva con reti all'attivo per l'Inter (con primato nerazzurro eguagliato). In controllo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:01

