HANDANOVIC 7,5

Subito sotto assedio, con parata su Kostic e traversa di Haller a concedergli la grazia. Capitola pochi minuti dopo, beffato da Jovic in pallonetto. Ma evita il 2-0 con doppio miracolo su Gacinovic e Haller, in tap in. Poi su Jovic.

D'AMBROSIO 5

Prima in balia di Kostic da terzino, poi da centrale di destra nella linea a 3.

DE VRIJ 4

Ha sulla coscienza l'1-0 di Jovic, con un erroraccio in chiusura che libera il serbo al tiro.

SKRINIAR 6,5

Con Handanovic, l'unico a tenere a galla la baracca. Ripresa da mediano, con gol sfiorato.

CEDRIC 5

A sinistra per evitare lo spauracchio Kostic, ma anche con Da Costa va in sofferenza (17' st Ranocchia 6 Di sbavature poche, tiene botta).

VECINO 5

Poca garra', sovrastato dalla fisicità di Willems e Rode, e tanti errori in fase di costruzione.

BORJA VALERO 5

Sulle gambe e senza idee, per gli straordinari a cui è costretto da tempo (28' st Esposito ng).

CANDREVA 4,5

Cross telefonati, scelte quasi sempre sbagliate al tiro e in appoggio: corpo estraneo.

POLITANO 6

Meno guizzante del solito, ma almeno ci prova. Sue le conclusioni più pericolose verso Trapp, compreso il primo tiro nello specchio a 25 minuti dal termine (35' st Merola ng).

PERISIC 5

Ha un'occasione ghiotta per impattare subito il risultato, ma spara in curva: non pervenuto.

KEITA 5

In campo a due mesi e mezzo dall'ultima gara giocata. Tra i centrali tedeschi fa quasi tenerezza, mai un fattore. Ma con l'attenuante.

SPALLETTI 5

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, l'uscita anticipata in Europa League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA