HANDANOVIC 7,5Hombre del partido e provvidenziale in 5 occasioni.D'AMBROSIO 5Con Jordi Alba e Coutinho è vita dura e 90 minuti a rincorrere.SKRINIAR 5Con Suarez regge l'urto, . Ma si dimentica di Rafinha sull'1-0, facendosi sorprendere pure sul raddoppio di Jordi Alaba.MIRANDA 6Per l'occasione preferito a De Vrij, fa sentire subito il fisico a Suarez e non smette di lottare con l'uruguagio.ASAMOAH 6Presidia la sua zolla con esperienza e rischi ridotti al minimo. Da applausi un paio di chiusure.VECINO 5,5Perde il pallone che innesca la ripartenza di Rafinha per l'1-0 blaugrana.BROZOVIC 6Prima frazione in sofferenza costante. Ripresa in crescendo.CANDREVA 5Vince il ballottaggio con Politano, ma delude (1' st Politano 6: subito un cross a giro che per poco non sorprende Ter Stegen, ma anche una buona chance fallita su assist di Icardi).BORJA VALERO 5,5Ha il compito di calamitare a sé il pallone, aiutando Brozovic nel giro palla. Ma ci riesce solo a inizio ripresa (18' st Lautaro 5,5: non incide all'esordio in Champions).PERISIC 5Si accende subito, provando il jolly dalla distanza in avvio e servendo un assist al bacio per Icardi. Ma si spegne altrettanto velocemente (31' st Keita: 6 tanto movimento).ICARDI 6I sogni erano altri per il ritorno a Barcellona: un paio di conclusioni (una a fil di traversa) e un colpo di tacco.SPALLETTI 6Cade all'ottava partita tra campionato e Champions, ma con il pareggio tra Psv e Tottenham ad addolcire la pillola.