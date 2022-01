HANDANOVIC 7,5

Due miracoli salva-risultato su Pessina e Muriel. Il primo con un'uscita a valanga, il secondo mettendoci la manona sulla rasoiata del colombiano. Batmanovic.

D'AMBROSIO 5,5

Concede un turno di riposo a De Vrij, piazzandosi sul centro destra. Così così su Pasalic, davanti fallisce il colpo del ko.

SKRINIAR 6,5

Subito un anticipo provvidenziale su Demiral. Con Muriel in controllo e senza rischi a referto, sui palloni alti dominante.

BASTONI 6

Quasi sempre nella metà campo avversaria, ad alimentare la produzione offensiva. Nella sua solo un buco, sull'occasionissima di Pessina (37' st De Vrij ng)

DARMIAN 5,5

Frenato da Pezzella e dagli spazi intasati. Spunti da minimo sindacale (22' st Dumfries 6: un assist per Dzeko)

BARELLA 6,5

Avvio timido, poi, come un diesel, inizia a carburare e a macinare chilometri, chiudendo e aprendo il gioco.

BROZOVIC 6,5

In modalità money in the bank con il pallone fra i piedi. Fa sempre la cosa giusta, anche sotto pressione. Cassaforte.

CALHANOGLU 5

Ispirato in avvio, poi senza idee nel prosieguo, fino al cambio. (22' st Vidal 6: subito al tiro)

PERISIC 7

Sempre a spron battuto e con il turbo innescato. In fascia è un pendolino, con recuperi a mille all'ora e proiezioni brucianti. On fire.

SANCHEZ 5,5

Ha la chance più ghiotta: Musso sfodera riflessi miracolosi, ma lui un eccesso di sicurezza e poco killer instinct. (22' st Correa 5,5: gioca a nascondino)

DZEKO 5,5

Grande partecipazione alla manovra, ma scarsa freddezza sotto porta. La centra solo una volta, al netto di 3 occasioni sparate a salve (37' st Lautaro ng)

INZAGHI 6

Dopo quasi 2 mesi di vittorie (striscia interrotta a 8), deve dividere la posta con la Dea e Gasperini. Ancora capolista, in attesa di Milan-Spezia di stasera.

(Alessio Agnelli)



