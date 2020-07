HANDANOVIC 6

Uno spavento in avvio, con Donnarumma liberato al tiro da un'assistenza di... Young, ma senza inquadrare lo specchio.

D'AMBROSIO 7

A suo favore il ballottaggio con Godin come vice Skriniar. Si immola su una conclusione a botta sicura di Dessena. E confeziona il 3-0.

DE VRIJ 6

Tiene a bada Donnarumma, senza quasi scomporsi (1' st Ranocchia 6: dentro su Torregrossa).

BASTONI 6,5

Con Ayé ha vita facile. Addirittura dominante sui palloni alti, a suo esclusivo appannaggio.

MOSES 7

Riscatto sempre più lontano con Hakimi in arrivo. Ma in campo continua a farsi valere dopo Parma, guadagnando il rigore del raddoppio e sfrecciando fino al cambio (23' st Candreva 7: una traversa da fuori e il 6-0).

BARELLA 6

Più quantità che qualità, ma il suo lo garantisce (14' st Agoumé 6: diligente).

BORJA VALERO 6,5

Manna dal cielo senza Brozovic e mezza mediana. Per l'occasione anche più mobile ed ispirato.

GAGLIARDINI 7

In modalità sradica-palloni. In interdizione è una sicurezza, in avanti firma il poker (23' st Eriksen 6,5: pokerissimo in tap-in).

YOUNG 7

Subito un erroraccio che innesca Donnarumma al tiro. Poi l'immediato riscatto, con la volée di destro dell'1-0 due minuti dopo. E con il cross del 3-0 a fine 1° tempo. Da bollino rosso anche una chiusura su Torregrossa.

SANCHEZ 8

Il cross per il vantaggio di Young è teleguidato e dosato al millimetro. Esattamente come il filtrante per Moses, affossato da Mateju in area per il rigore del 2-0, poi trasformato con straordinaria freddezza dal cileno. Il 2° assist di serata per Gagliardini. On fire.

LAUTARO 6

Oscurato dal Niño Maravilla, corre, lotta e si rende utile nel gioco di sponda, ma non incide sotto porta, sprecando una buona chance (23' st Lukaku 6: da un suo tiro il 5-0).

CONTE 6,5

Rimane in scia di Juve e Lazio, dosando uomini ed energie e chiudendo i conti con il Brescia già nei primi 45'.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 05:01

