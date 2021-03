HANDANOVIC 6

Una conclusione senza pretese di Scamacca in avvio. Poi il nulla cosmico e un po' di stretching per scaldarsi.

SKRINIAR 7

Autorevole sempre, autoritario quando serve. Azzera i rischi, confermandosi muro invalicabile.

DE VRIJ 6,5

Dominante sui palloni alti, sicuro in marcatura e in costruzione da dietro. Leader del reparto.

BASTONI 6,5

Spesso in versione terzino di spinta per assenza di competitor. Dietro sbriga il compitino senza patemi.

DARMIAN 7

Dentro per lo squalificato Hakimi e, come il marocchino, subito a spron battuto e vicino al raddoppio in avvio. Il 2-0 lo segna a ripresa inoltrata, bruciando Perin a fil di palo (39' st D'Ambrosio ng).

BARELLA 7

Uomo ovunque e sempre sul pezzo nella doppia fase. Recupera palloni, centra una traversa e imbecca due volte Lautaro, tuttofare (39' st Vidal ng).

BROZOVIC 6,5

Un paio di disattenzioni in avvio, poi si rimette in rotta, badando soprattutto agli equilibri e a far legna (32' st Gagliardini ng).

ERIKSEN 6,5

Mezzala, aiuto-regista e playmaker nel finale. Il processo di integrazione prosegue spedito. Tecnicamente utile e in sinergia con Brozovic.

PERISIC 6,5

In costante proiezione offensiva e spesso sulla linea delle punte, con Bastoni in fascia. Entra nell'azione del 3-0 (39' st Young ng).

LAUTARO 7

Ispirato, guizzante e sempre pronto a scatenare le ripartenze, girandosi in un fazzoletto. Tenta un gol pazzesco in rovesciata, segno di fiducia a mille. Da applausi (32' st Sanchez 6,5: ci vuole il Var, ma il 3-0 di testa alla fine è suo. Nel finale altri due gol mangiati, come d'abitudine).

LUKAKU 7,5

Trentadue secondi e approfitta di un rimpallo per involarsi verso Perin, infilando l'immediato vantaggio. Poi ci prova altre tre volte, prima dell'assist del 2-0 per Darmian. Arma non convenzionale.

CONTE 7

Massima cura dei dettagli, accompagnata da trame efficaci e ben orchestrate e da occasioni in serie. La rete di Lukaku in avvio indirizza subito la gara, sempre più in fuga e concentrato sul bersaglio grosso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 05:01

