HANDANOVIC 6

Un volo plastico a neutralizzare un destro da fuori di Stojanovic. Poi un cero a San Danilo (D'Ambrosio) su Luperto e una paratina su Haas.

D'AMBROSIO 7,5

Prima salvatore, poi profeta della patria nerazzurra. Con Luperto si traveste da muro, salvando sulla linea. Con Sanchez confeziona l'azione del vantaggio, recuperando palla, scambiando col cileno e scavalcando Vicario di testa per il 1° centro in stagione.

DE VRIJ 6,5

Si divide tra Cutrone e Pinamonti in totale controllo. Propositivo anche col pallone tra i piedi (34' st Kolarov ng).

BASTONI 6,5

Con l'ex compagno Pinamonti tanta fisicità, scontri in quota e nessuna sbavatura a referto.

DARMIAN 6,5

Piede sull'acceleratore e baricentro altissimo. Impegna Vicario di sinistro a inizio ripresa, suo il cross per il palo di Gagliardini.

BARELLA 7

Moto perpetuo e tuttofare. Macina chilometri ed avversari a ogni affondo, facendo sempre la cosa giusta. Capitan Futuro.

BROZOVIC 6

In avvio nervoso e sotto pressione, per l'asfissiante marcatura di Bajrami. Ritrova serenità e qualità di giocate col passare dei minuti (27' st Vecino ng).

GAGLIARDINI 6,5

Preferito a Calhanoglu e Vidal. Ci mette impegno, garra e tanta fisicità in inserimento, con un palo a referto (39' st Sensi ng).

DIMARCO 7

Giovani campioni crescono. Non solo la grande precisione sui piazzati, dal canterano anche ottimi tempi d'inserimento e un'altra rete alla causa, a chiudere un cross di Lautaro sul secondo palo.

SANCHEZ 6,5

Subito ispirato e sgusciante. Indirizza la gara, pennellando il cross del vantaggio per D'Ambrosio (27' st Correa ng).

LAUTARO 6,5

Nel primo tempo ci prova a salve. Poi sfodera i pallettoni costringendo Vicario al miracolo di testa e crossando per lo 0-2 di Dimarco (39' st Dzeko ng).

FARRIS 6

Prima panchina con l'Inter e prima vittoria, con Inzaghi ad osservare dallo sky box del Castellani. A riposo 4 titolari, in bella mostra i sostituti e Milan di nuovo a +7.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:01

