HANDANOVIC 6

Un 1° tempo da capitano non giocatore. Poi il gol di Thorsby, incassato senza colpe dall'area piccola. Attento su Leris.

SKRINIAR 6,5

Suo il lancio che innesca la ripartenza dell'1-0. Ben confezionata anche un'imbucata per Lukaku.

DE VRIJ 5,5

Ultimo baluardo dietro e sempre sicuro con La Gumina e Ramirez. Il patatrac lo combina su calcio d'angolo, dimenticandosi Colley nell'azione del 2-1.

BASTONI 6

Se la vede spesso con Ramirez, sfoderando fisico e malizie da veterano' a dispetto dei 21 anni.

CANDREVA 6,5

Un destro a lato e l'assist per il raddoppio di Lautaro, regolare e a referto. (28' st Moses 6)

BARELLA 5,5

Sotto traccia e impalpabile per geometrie e garra'.

GAGLIARDINI 6

Rischia grosso con Ramirez, ma non affonda.

YOUNG 6

Meno vivace di Candreva, anche se gli spazi non mancano. Della serie, compitino espletato, ma senza spunti ficcanti. (28' st Biraghi 5,5)

ERIKSEN 7

Pronti via, un destro che impegna Audero e il triangolo chiuso con un assist per l'1-0 di Lukaku. Tra le linee è uno spettacolo per gli occhi. (33' st Valero ng)

LAUTARO 6,5

Tutt'altro Toro rispetto a Napoli. Dà il via all'azione del vantaggio, innescando Lukaku di tacco, poi il gol del 2-0 in tap-in, a conferma dei primi segnali di risveglio. (38' st Sanchez ng)

LUKAKU 6,5

Sale a 18 reti in campionato (24 in stagione) in bello stile e combinando con Eriksen, prima di bruciare Audero..

CONTE 6,5

Inizia bene questo nuovo campionato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA