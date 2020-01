HANDANOVIC 6

Stavolta niente miracoli. Impotente sull'ex Nainggolan che lo impallina.

SKRINIAR NG

La sua partita dura un quarto d'ora, costretto al forfait (17' Godin 6: rispetto a Lecce si fa trovare pronto e non combina guai).

DE VRIJ 6,5

Tra i più brillanti, il modulo di Conte lo esalta e lui ci mette pure del suo per non deludere.

BASTONI 6

Per poco non combina un pasticcio con Simeone, ma rimedia alla grande. Ordinato e pure sfigato nella deviazione sul tiro di Nainggolan che regala il pareggio al Cagliari.

YOUNG 6,5

Debutto okay per l'ex United, con un assist al bacio per Lautaro. Oh, yes.

BARELLA 6

Compitino svolto con diligenza nella sfida che lo vede come grande ex. Aggressivo al punto giusto, ma quasi impercettibile con il pallone tra i piedi.

BORJA VALERO 6

Beh, niente male per uno che doveva lasciare l'Inter già da tempo. Prezioso in interdizione. Poi. ovviamente, non è Brozovic.

SENSI 6

Partenza con il freno a mano tirato. Decisamente meglio nella ripresa, ma la strada da percorrere è ancora lunga (37' st Sanchez ng).

BIRAGHI 5

Non lascia il segno l'ex viola. Non affonda quasi mai. E ora con i nuovi arrivi di Young e Moses, rischia seriamente di perdere il posto da titolare (40' st Dimarco ng).

LUKAKU 6,5

Niente doppietta stavolta al Cagliari, come in Coppa Italia. Partita di sacrificio per Romelu, che gioca per il compagno di reparto. E sfiora pure un gol che sarebbe stato fantastico, se il pallone fosse entrato in rete.

LAUTARO MARTINEZ 6

Parte lancia in resta e mette dentro l'undicesimo gol in campionato. Reclama animatamente un fallo alla fine, però rimedia solo un (pesante?) rosso.

CONTE 5,5

Sfuriata da Toro scatenato nei titoli di coda. Ma andarsene senza proferire parola non si fa, caro Antonio.

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

