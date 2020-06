HANDANOVIC 6

Poco da fare sull'1-0 di Gevinho, dall'area piccola e sul palo lontano. Volo plastico a negare il raddoppio a Kulusevski.

D'AMBROSIO 5

Colpevolmente fuori posizione sull'1-0 di Gervinho. Dopo 3 mesi di stop in debito d'ossigeno e in perenne difficoltà sulla corsa.

DE VRIJ 6

La media per il 5 meritato in marcatura su Cornelius e il 7 per l'1-1 di testa nel finale di gara.

GODIN 6

Di nuovo in campo a lockdown e infortunio smaltito. Un po' di ruggine c'è, specie negli 1 contro 1 con Kulusevski e Cornelius. Rimedia di mestiere. (28' st Bastoni 7 2° centro in stagione: matchwinner)

CANDREVA 6

Subito un cross filtrante per Lautaro e tanta verve in fascia. Gervinho lo mette a sedere nell'azione del vantaggio, ma non toccava a lui metterci una pezza. (24' st Moses 6 Suo il cross per Bastoni)

BARELLA 6

Dopo il pit-stop col Sassuolo, più sul pezzo in interdizione e in fase di rilancio.

GAGLIARDINI 5,5

L'impegno in marcatura è lodevole, il risultato dei molteplici inserimenti con e senza palla assolutamente trascurabile.

BIRAGHI 5

Sempre preso in mezzo, con Kulusevski che parte largo e Laurini che si sovrappone. Anche la fase di spinta è senza spunti degni di nota. (24' st Young 6 Più propositivo di Biraghi)

ERIKSEN 5

A passo di gambero come Biraghi. Al Tardini gioca a... nascondino, correndo e disegnando calcio da minimo sindacale. (24' st Sanchez 6 Impegna Sepe da fuori)

LAUTARO 6,5

Pronti, via e ha una buona occasione, ma ritarda troppo il tiro. Più deciso nel recupero del 1° tempo, con un destro dai 20 metri bloccato da Sepe, e a inizio ripresa, a lato di poco. Sua anche la sponda-assist per l'1-1 di De Vrij. (43' st Borja Valero ng)

LUKAKU 5,5

Fa a sportellate con Bruno Alves, proteggendo palla e smistando per i compagni. Peccato non sia un fattore alla conclusione, trovata solo in chiusura.

STELLINI 6,5

Ammonito per proteste da Maresca. Debutta con una vittoria importante in rimonta nel finale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 05:01

