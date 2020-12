HANDANOVIC 6

Novanta minuti da spettatore non pagante. Poi, a rovinare il clean sheet, la rete di Piccoli in pieno recupero e senza colpe evidenti a referto.

SKRINIAR 6,5

Disinnesca la velocità di Gyasi, sfoderando fisico e senso dell'anticipo. Propositivo anche in costruzione.

DE VRIJ 6,5

Il solito valore aggiunto in fase di rilancio, ma, per l'occasione, anche un martello in marcatura su Nzola, annullato.

BASTONI 6

Con Acampora non rischia quasi mai, rivedibile nell'azione dell'1-2 spezzino.

HAKIMI 6,5

Duello scoppiettante e a tutto gas con Bastoni. Vince ai punti con la sgroppata dell'1-0, per il 4° centro in stagione. Decisivo (35' st D'Ambrosio ng).

BARELLA 6

In avanti non è un fattore, ma dietro si fa sentire per garra' e contrasti vinti. Finale da regista.

BROZOVIC 6,5

Tanti palloni recuperati e sapientemente rilanciati. Non doveva giocare, resta in campo per più di un'ora, dirigendo con maestria e leadership (21' st Vidal 6: dentro a far legna).

GAGLIARDINI 5

La sagra delle palle perse. In appoggio è impreciso, in inserimento latitante o quasi. Giornataccia (1' st Sensi 6,5: alza il livello di qualità, più il rigore guadagnato).

YOUNG 6,5

La corsia di destra spezzina è la meno ermetica. Lui ne approfitta, sfiorando il vantaggio in avvio e attaccando la profondità (35' st Darmian ng).

LAUTARO 6,5

Subito un'imbucata per Lukaku, poi un'arrampicata di testa su un piazzato di Brozovic. E suo anche l'assist per l'1-0 di Hakimi.

LUKAKU 6,5

Ha un'occasione pronti, via', ma spara a salve. Il suo lo garantisce con l'innesco di petto (per Lautaro) del vantaggio. E con il gol del 2-0, dal dischetto, a chiudere i conti (35' st Perisic ng).

CONTE 6,5

Sesta vittoria di fila e Milan sempre a vista. Con lo Spezia, è la mossa-Sensi a sparigliare le carte.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA