HANDANOVIC 6

La Spal ci prova solo in avvio, con Fares. Poi ordinaria amministrazione.

CEDRIC 6,5

Una delle note liete: spinta continua e cross mai banali. Innesca il 2-0 di Gagliardini.

DE VRIJ 7

Dittatoriale sui palloni alti, granitico nei contrasti, puntuale in anticipo.

MIRANDA 6,5

Ha la peggio in uno scontro rimediando una frattura al naso. Pure infortunato fa il suo, negando un gol già fatto a Petagna (1' st Ranocchia 6: sul pezzo, mai in difficoltà).

DALBERT 5,5

Se la Spal attacca sempre dalla sua, un motivo ci sarà. Incerto ad ogni tentativo di chiusura.

GAGLIARDINI 6

A tratti impresentabile, per lentezza di passo e oggettivi limiti di piede. Si riscatta con il gol del 2-0.

BROZOVIC 5

La regia è disordinata, prevedibile e in slow motion. Alza bandiera bianca per un risentimento ai flessori della coscia destra (42' pt Candreva 5,5: ci mette corsa, ma la tecnica ?).

JOAO MARIO 6

Moto perpetuo tra le linee, ma anche qualche errore di troppo in impostazione e al tiro. Si limita al compitino.

POLITANO 6,5

Sempre nel vivo del gioco, ma spesso e volentieri impreciso al momento decisivo. Sfrutta la prima occasione spedendo alle spalle di Viviano (29' st Borja Valero 6: ordinato).

LAUTARO MARTINEZ 7

Due conclusioni fuori di un soffio, Un gol da bomber, annullato dal Var, e lo zampino nell'1-0 di Politano. Toro scatenato.

ASAMOAH 5,5

Partenza da esterno d'attacco, poi nel ruolo di mezzala e terzino sinistro. Vaga per il campo, limitando i danni.

SPALLETTI 7

Peccato gli infortuni di Brozovic e Miranda. Ma si rimette in corsa in campionato, riportandosi a -1 dal Milan prima del derby.

