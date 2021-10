HANDANOVIC 6

L'unico intervento dei primi 45' su Morata, in due tempi e prima che Alex Sandro potesse ribadire in gol da due passi.

SKRINIAR 6,5

In avvio sfiora il vantaggio di testa. Nel prosieguo è un muro.

DE VRIJ 6,5

Mette la museruola a Morata, tiene a bada Kulusevski e detta i tempi in uscita.

BASTONI 6

Pericoli quasi sotto traccia con Kulusevski. Più dura con Chiesa, ma tiene.

DARMIAN 6

Non scala su Morata, concedendo un'occasione pronti, via. Con Alex Sandro zero sbavature e sfida a tutta fascia.

BARELLA 6,5

A volte troppo ruvido, ma dinamico e pronto a distruggere e ripartire.

BROZOVIC 6,5

Tampona e cuce, sfoderando garra' in interdizione e ricami in impostazione. Indispensabile.

CALHANOGLU 6,5

Al primo tentativo centra l'incrocio dei pali, innescando l'1-0 di Dzeko in ribattuta. In ripresa. (16' st Gagliardini 6: dentro a garantire centimetri e muscoli)

PERISIC 6

Cuadrado lo obbliga a continui e faticosi ripiegamenti. Davanti non punge e spreca una buona occasione per il 2-0 (27' st Dumfries 5: suo il fallo da rigore nel finale)

DZEKO 7

Settima rete in 9 gare di campionato, questa volta in tap-in, facile facile, ma fondamentale ai fini del risultato.

LAUTARO 5,5

Tra Bonucci e Chiellini vita dura, prova a rendersi utile lottando, ma non cava un ragno dal buco. (27' st Sanchez ng)

INZAGHI 6

Doppio passo falso consecutivo. Dopo il cocente ko con la sua' Lazio, un pari in rimonta nel derby d'Italia e vetta sempre a 7 lunghezze.

