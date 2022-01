HANDANOVIC 6

L'incornata di McKennie dall'area piccola è di quelle imparabili. Giustifica la pagnotta un minuto dopo, bloccando in presa su Kulusevski da fuori. Poi solo qualche brivido.

SKRINIAR 7

Pronti, via e respinge McKennie dall'area piccola con un tackle sontuoso. In controllo anche con Morata e Dybala. Muro di gomma.

DE VRIJ 5,5

Un altro errore di valutazione, dopo la svista di domenica con Immobile. Questa volta con McKennie, da cui perde contatto, concedendo il via libera per lo 0-1.

BASTONI 6,5

Visibile come De Vrij sullo 0-1 bianconero, ma meno colpevole del compagno. Con Bernardeschi tiene, davanti è un terzino aggiunto.

DUMFRIES 6

Su e giù per la fascia a duellare con Alex Sandro. Il bilancio è positivo e in proiezione sfiora anche il 2-1 di testa. (44' st Darmian ng)

BARELLA 6,5

Onnipresente e sempre pronto a distruggere e ricostruire. Non smette mai di correre e di proporre calcio. (44' st Vidal ng)

BROZOVIC 6,5

Una palla persa in avvio, poi il solito gestore di palloni e di tempi di gioco. Direttore d'orchestra.

CALHANOGLU 6,5

Iperattivo, anche per le 3 settimane ai box tra sosta e squalifica. Si mangia il campo, mettendoci garra in interdizione e qualità in impostazione.

PERISIC 7

Con De Sciglio fa il bello e cattivo tempo in fascia, seminando il panico e l'ex rossonero ad ogni affondo. Alla causa cross a ripetizione e un quasi-gol. (10' pts Dimarco ng)

DZEKO 6

Utile nel gioco di sponda. La ciliegina la mette con il rigore guadagnato, in anticipo e toccato da De Sciglio. (30' st Correa 5,5: gioca a nascondino)

LAUTARO 7

Tanta grinta e una freddezza glaciale dagli 11 metri, a spiazzare Perin per l'1-1. Lotta fino al cambio. (30' st Sanchez 7,5: all'ultimo respiro lui c'è e regala la Coppa)

INZAGHI 7

Tre Supercoppe su tre, la prima con l'Inter.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

