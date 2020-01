HANDANOVIC 6

Guantoni puliti nella prima frazione. Li sporca, a inizio ripresa, su un destro di Rispoli. Senza colpe sull'1-1 di Mancosu. Con Falco ci pensa il palo.

GODIN 6

Con Babacar e Lapadula nessun problema. Ma quando c'è da spingere non ha gamba e piede (23' st Bastoni 6: crea e distrugge, dopo il primo centro in nerazzurro, il buco su Mancosu per l'1-1).

DE VRIJ 6,5

Bene anche la fase difensiva, con semaforo rosso per Babacar e Lapadula.

SKRINIAR 5,5

Qualche sbavatura di troppo con Lapadula, a rincorrere con Mancosu e Rispoli. E gli stessi problemi di Godin in fase di possesso.

CANDREVA 5Gli spazi sono intasati e fatica a trovare il pertugio. Rimedia un giallo di nervosismo su Donati e con l'ex nerazzurro va spesso in affanno in fascia.

BARELLA 6

Il primo a portare il pressing e a sfoderare l'artiglio. Ma latita alla conclusione.

BROZOVIC 6,5

Centra un palo con un destro dal limite. Impegna Gabriel con un uno due di sinistro e testa, respinto a fatica (38' st Sanchez ng).

SENSI 5

Quasi sulla linea di Lukaku e Lautaro, ma senza incidere con cross e filtranti per le punte. A referto un solo tiro nello specchio (38' st Borja Valero ng).

BIRAGHI 5

Soffre Rispoli. In avanti tanti cross, ma pochi a destinazione.

LAUTARO MARTINEZ 5,5 Sull'impegno e sulla capacità di dialogare con i compagni nulla da dire. Ma, arrivato al dunque, fa quasi sempre cilecca. O spara a salve.

LUKAKU 5

L'inizio è incoraggiante, con due buone combinazioni con Lautaro e un gol annullato per leggera carica sul portiere. Poi il black-out.

CONTE 6

All'ingresso in campo incassa i fischi della sua Lecce (per i trascorsi da tecnico del Bari). Al fischio finale un pari, che complica i piani scudetto. Aspettando Eriksen

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

