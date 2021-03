HANDANOVIC 6

Fino al gol subìto, infastidito più dal sole che dagli avanti granata. Sanabria lo trafigge da due passi e dopo una sua prima respinta su Zaza.

SKRINIAR 6

Come Barella e De Vrij, travolto nell'autoscontri dell'1-1 granata. In precedenza zero sbavature, con licenza di offendere e attaccare gli spazi.

DE VRIJ 6,5

Con Sanabria se la cava fino al gol, tagliato fuori da un crash test con Barella. In impostazione il solito valore aggiunto.

BASTONI 5,5

Il palo di Lyanco è una sua gentile concessione. Fino all'ingresso di Zaza poco impegnato e più utile come terzino aggiunto.

HAKIMI 5,5

Il binario con Barella è di quelli collaudati. Bene quando può correre, meno a difesa schierata, con scelte discutibili e troppi errori in appoggio. Sirigu gli nega un gol (43' st Darmian ng).

BARELLA 6,5

Un solo motto: recupera e riparti. A referto tanti palloni riconquistati e traghettati in avanti.

BROZOVIC 5,5

Disturbato da Verdi e poco dinamico in cabina di regia. La palla esce lenta e spesso imprecisa dai suoi piedi. Sottotono (35' st Sanchez 6,5: pennellata d'autore per l'assist dell'1-2).

GAGLIARDINI 5

Con Eriksen la differenza è evidente, per tecnica e qualità di giocata. In interdizione arranca, in inserimento latita. Inefficace al rientro (11' st Eriksen 6,5: velocizza e verticalizza, con lui aumentano i giri).

PERISIC 5,5

Confeziona subito un assist non sfruttato da Lautaro. Poi scompare dai radar (11' st Young 5,5: spesso a rincorrere).

LAUTARO 7

Un rigore guadagnato e un gol da centravanti vero, con un'incornata in torsione a togliere le castagne dal fuoco. Toro scatenato (43' st Vecino ng).

LUKAKU 6,5

Dopo il palo di Lyanco spazza sulla sua linea di porta. Davanti innesca e trasforma il rigore del momentaneo 0-1.

STELLINI 6,5

Quarta vittoria in 4 partite da facente funzioni per l'allenatore in seconda (Conte squalificato). Ottava consecutiva, con record stagionale eguagliato, per il salentino, in tribuna e in perfetta media scudetto.

Lunedì 15 Marzo 2021

