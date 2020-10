HANDANOVIC 6

Due interventi: uno riuscito su Luis Alberto, l'altro tentato di piede sull'incornata-gol di Milinkovic, solo sfiorata.

SKRINIAR 6,5

A volte ruvido nei duelli con Immobile, ma sempre efficace e dominante per fisico e centimetri. Anche con Correa zero rischi (34' st D'Ambrosio ng).

DE VRIJ 6,5

Fischiatissimo, ma concentrato su Immobile e Correa.

BASTONI 6,5

Sempre preciso negli anticipi e nelle uscite palla al piede. Prezioso anche come muro difensivo su Milinkovic.

HAKIMI 6

Sia Marusic che Fares non hanno il passo per contrastarlo, ma lui ne approfitta solo parzialmente.

BARELLA 6

Questa volta più quantità che qualità, soprattutto in avanti, con errori di precisione in appoggio e al tiro. Meglio a distruggere.

VIDAL 6,5

Un Guerriero in copertura. La garra' è quella dei tempi migliori, come le scivolate, marchio di fabbrica e motivo della baruffa con Immobile, cacciato da Guida. Leader maximo (28' st Brozovic 6: un sinistro sul palo).

GAGLIARDINI 5,5

In difetto di tecnica e gamba contro i dirimpettai biancocelesti. La sua è una gara di rincorsa a Milinkovic e Luis Alberto, fino al cambio (22' st Sensi 4: imperdonabile la manata a Patric che ristabilisce la parità numerica).

PERISIC 4,5

Subito in difficoltà con Lazzari, che gli sfugge a più riprese. Il parziale riscatto con la percussione che innesca Lautaro per il vantaggio. Ma si scorda Milinkovic sull'1-1 (22' st Young 5,5: in apnea con Lazzari).

LAUTARO MARTINEZ 7

Dopo Fiorentina e Benevento, battezza anche la Lazio, infrangendo un altro tabù (mai a segno in 3 gare di fila di A) personale. Poi libera al tiro Lukaku e ci riprova due volte nel finale (34' st Sanchez ng).

LUKAKU 5

Utile come boa per alzare il baricentro. Ma pesante, ingolfato e poco lucido anche al tiro. Passo indietro.

CONTE 6

Per l'occasione in formato 3-5-2, per mettersi a specchio con Lazio. E anteponendo gli equilibri alla qualità dei grandi esclusi (Sensi, Sanchez ed Eriksen, neanche entrato).

