HANDANOVIC 6

Confezione subito un'uscita su Brekalo e una paratina sul corner successivo, neutralizzando Bremer. Poi solo un paio di brividi fino alla punizione di Lukic, ben neutralizzata.

SKRINIAR 6,5

Ricaricato dal pit-stop di Salerno. Fa valere fisico e gamba con Pjaca. Anche nei raddoppi positivo.

DE VRIJ 6,5

Come Skriniar, in modalità muro di gomma con Sanabria, respinto sempre.

BASTONI 6,5

Poco sangue freddo smarcato da Perisic davanti a Milinkovic. In compenso è un martello dietro su Brekalo, neutralizzato.

DUMFRIES 7

Secondo gol consecutivo, terzo nelle ultime 4 gare di A. Dopo l'apprendistato, ci sta prendendo gusto, stavolta infilando Milinkovic con un diagonale (37' st D'Ambrosio ng).

VIDAL 6

Tignoso il giusto e sempre pronto a sfoderare la garra in interdizione (37' st Sensi ng).

BROZOVIC 6,5

Tanta legna in fase di non possesso, come Vidal. In più la solita regia in movimento.

CALHANOGLU 6,5

Sempre pronto a premiare gli inserimenti dei compagni. Al bacio un filtrante per Lautaro, a tu per tu con Milinkovic. Ispirato (24' st Vecino ng).

PERISIC 6,5

Quantità di corsa e qualità di giocate. In fascia se la vede con Singo, limitandolo (45' st Dimarco ng).

DZEKO 6,5

Con Bremer poche chances dentro l'area e lui si trasforma, agendo da regista offensivo e offrendo a Dumfries l'assist del vantaggio.

LAUTARO 5,5

Dopo 5 gare di fila a bersaglio, questa volta fa cilecca, fallendo un'occasionissima a porta a vuota e uscendo dal match (24' st Sanchez 6: ci prova due volte).

INZAGHI 7

Solo cose belle sotto l'albero. Festeggia il Natale con la settima vittoria e il sesto clean sheet di fila, insieme al record assoluto di punti in A nell'anno solare (104, come Conte). Leader e campione d'inverno.

Giovedì 23 Dicembre 2021

