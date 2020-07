HANDANOVIC 6

Bruciato a freddo, e senza colpe a referto, da Lazovic. Poi salvato dal palo su un sinistro da fuori di Miguel Veloso. Il primo intervento su Dimarco, poi la staffilata di Veloso per il 2-2.

SKRINIAR 5

Al rientro dai 3 turni di squalifica e surclassato subito da Lazovic, che lo lascia sul posto nell'azione del vantaggio. Anche il prosieguo è all'insegna di difficoltà assortite. Troppo morbido e arrendevole.

DE VRIJ 5,5

Prima su Stepinski, poi a scalare in più di un'occasione su Pessina. Ma non dà sicurezza al reparto.

GODIN 5,5

Nuova chance per le squalifiche di Bastoni e D'Ambrosio. Soffre la verve di Pessina, chiedendo il cambio a... De Vrij, ma rifacendosi solo in parte con Stepinski.

CANDREVA 7

Sempre pericoloso al tiro. Il premio arriva con il tap-in dell'1-1 e con il cross, deviato in rete da Dimarco, per l'1-2.

GAGLIARDINI 6

Costretto agli straordinari per i forfait di Barella e Sensi. Ce la mette tutta, cercando di dosare chiusure ed inserimenti. Suo l'innesco dell'1-2.

BORJA VALERO 6

Incrocia spesso i guantoni con Amrabat, evidenziando garra' e aggressività inattese. In calando nel finale. (43' st Eriksen ng)

BROZOVIC 5

Sotto ritmo e scolastico nelle trame. Risente ancora dello stop per infortunio, fuori forma. (25' st Vecino 6 Dentro a far legna)

YOUNG 5,5

Festeggia le 35 primavere, ma in campo nessun regalo da Faraoni e Pessina. In affanno.

SANCHEZ 6,5

Titolare annunciato al posto di Lautaro e una scheggia impazzita su tutto il fronte offensivo. A referto anche una punizione alzata in angolo da Silvestri.

LUKAKU 6,5

Fa a sportellate con Kumbulla, garantendo comunque sponde e protezione del pallone. Bella un'imbucata per Gagliardini, da un suo palo l'1-1 di Candreva. (31' st Lautaro 6 Subito al tiro)

CONTE 5,5

L'ennesima incompiuta. Con Juve e Lazio ko, la sua Inter non va oltre il pari a Verona, incassando anche il sorpasso dell'Atalanta in terza piazza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA