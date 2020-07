HANDANOVIC 6

A vuoto, ma graziato da Mancini, sugli sviluppi di un corner. Con Spinazzola e Mkhitaryan non può nulla, la parata guadagna-pagnotta su Veretout.

SKRINIAR 5,5

Dalle sue parti affondano Mkhitaryan e Spinazzola e l'apnea è costante. Nell'azione dell'1-1 giallorosso bruciato dall'armeno in fase di innesco.

DE VRIJ 6,5

Secondo centro post Covid, 4° in stagione. Sblocca il risultato con un'incornata perentoria e sui gol incassati non ha colpe.

BASTONI 5

Il duello con Pellegrini non è dei più agevoli. E con Dzeko paga lo scotto della giovane età, concedendo il via libera sul 2-1. (37' st D'Ambrosio ng)

CANDREVA 5

Un incubo chiamato Spinazzola... E una gara a rincorrere l'ex Juventus. Tardiva pure la chiusura sull'esterno giallorosso in occasione del pari. Stracciato. (22' st Moses 6 Si guadagna il rigore del pari)

BARELLA 6

Recuperato e gettato subito nella mischia da Conte. L'impegno è encomiabile, il risultato, e la lucidità in costruzione, appena sufficiente.

GAGLIARDINI 6,5

In fiducia, dà seguito al momento positivo con un'altra prestazione all'insegna della doppia fase ben espletata. In interdizione è un martello, propositivo anche in proiezione. (24' st Eriksen 5,5 Impalpabile)

YOUNG 5

Con Bruno Peres deve prendere spesso, e malvolentieri, la targa. In avanti solo un cross (per Brozovic) a bersaglio, troppo poco. (22' st Biraghi 6 In spinta)

BROZOVIC 6

Questa volta tocca a lui il ruolo di vice Eriksen. E da trequartista si fa apprezzare per la pressione sul portatore avversario, meno per il movimento tra le linee. Finale in regia.

SANCHEZ 7

Pile cariche e guizzi a getto continuo. Nel breve è quasi immarcabile e nel computo anche un altro assist vincente. Peccato che non faccia proseliti tra i compagni.

LAUTARO 5

Segna un gran gol, ma in fuorigioco. (22' st Lukaku 6,5 27° centro in stagione e record personale eguagliato)

CONTE 6,5

Lui il suo lo garantisce, arrivando al pari con sostituzioni azzeccate.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA