HANDANOVIC 6,5

Una telefonata di Sansone per scaldarsi. Poi subito una paratona da bollino rosso su Orsolini e un palo a salvare su Barrow. Dice no anche a Juwara, prima di arrendersi un minuto dopo al baby talento rossoblu e a Barrow, a seguire.

D'AMBROSIO 5,5

Con Sansone la mette sull'anticipo, uscendone spesso e volentieri vincente. Qualche difficoltà in più su Juvara e fuori posizione sull'1-2 di Barrow.

DE VRIJ 5,5

Anche lui sorpreso dalla ripartenza del raddoppio rossoblu. Non dà sicurezza al reparto e in fase di rilancio non incide.

BASTONI 5

Una buona gara macchiata dai due cartellini gialli su Orsolini e Juwara, uno per tempo ed entrambi evitabili.

CANDREVA 6,5

Innesca l'azione del vantaggio con un lancio di 30 metri, scalda le mani a Skorupski da fuori, si guadagna un rigore e non smette mai di correre. Il migliore.

GAGLIARDINI 5

La doppia fase è apprezzabile, specie quando c'è da interdire. Buoni anche i tempi di inserimento, ma il patatrac lo combina nella sua area, lisciando e liberando al tiro Juwara per l'1-1. (43' st Vecino ng)

BROZOVIC 6

Come un diesel, dopo lo stop per infortunio ci mette un po' a carburare e a ritrovare corsa e tempi di giocate, ma non sfigura. (43' st Borja Valero ng)

YOUNG 6

Anche lui nell'azione dell'1-0. Da applausi anche un Tomyasu con destro a giro deviato in angolo da Skorupski. (40' st Biraghi ng)

ERIKSEN 5

Assente ingiustificato. Mai un'imbucata o un'intuizione delle sue e al tiro non è un fattore. (30' st Sanchez 5 Due occasioni, una fallita malamente)

LAUTARO 4,5

Incoraggiante la partenza, con il palo di testa che innesca Lukaku per l'1-0. Poi il rigore scippato a Big Rom e sparato addosso a Skorupski per il mancato 2-0. E lo sprofondo. (40' st Esposito ng)

LUKAKU 6,5

Come Meazza, Nyers e Ronaldo (20 gol nelle prime 30 giornate alla prima stagione in A) e un altro record eguagliato, ma senza esultanza alla fine. Lui ci prova dal 1° al 90°, confermandosi terminale offensivo sempre on fire e uomo-squadra, prezioso nelle ripartenze e nel gioco di sponda.

CONTE 5

A -11 da Madama sarà difficile mantenere il focus sul campionato. Ma il ko col Bologna di Mihajlovic è la sentenza definitiva per la Banda Conte, fuori dalla corsa scudetto. Da insufficienza piena anche la gestione dei cambi, tardivi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA