HANDANOVIC 6,5

Una parata per tempo, la prima su un destro di Dodò, fermato in presa, la seconda su una botta da fuori di Teté, respinta in tuffo.

SKRINIAR 6,5

Gli capita Taison, fulcro di ogni proiezione offensiva Shakhtar. Sotto pressione, ma sempre sul pezzo.

DE VRIJ 6,5

Con Teté, punta improvvisata, ha vita facile. Bene anche nelle chiusure in fascia e in fase di costruzione.

BASTONI 6

Se la vede con Marlos, rischiando poco e complicandosi la vita da solo in due occasioni. (40' st D'Ambrosio ng)

HAKIMI 6,5

Moto perpetuo ed interpretazione iper-offensiva del ruolo. Dalla sua i cross più ficcanti (40' st Darmian ng)

BARELLA 6

In campo con una caviglia malconcia, stringendo i denti. Ma encomiabile per garra, palloni recuperati e assistenza (al bacio il cross per la traversa di Lautaro) continua ai compagni.

BROZOVIC 6,5

Geometrie minimal e rococò, lanci a breve, media e lunga distanza. A seconda di ciò che serve, lui esegue. E sfiora anche il vantaggio in due occasioni.

GAGLIARDINI 5,5

Inserimenti da minimo sindacale, interdizione appena accettabile (30' st Sanchez 6,5: un'incornata a fil di traversa e un'altra salvata da... Lukaku).

YOUNG 5

Spinge tanto, ma senza costrutto, né precisione al cross (24' st Perisic 5,5: poca gamba e cattiveria).

LAUTARO 6,5

Pronti, via e fa tremare la traversa con un destro esplosivo. Poi ci riprova di sinistro e di testa, senza sfondare. Ripresa in calando. (40' st Eriksen 6: scalda le mani a Trubin nel finale).

LUKAKU 5

Black-out nella serata più importante. Impegna Trubin di testa, ma di sponda non è la solita boa e nega un gol già fatto a Sanchez.

CONTE 5

Fallisce ogni obiettivo, mancando sia gli ottavi di Champions che i sedicesimi di Europa League. E dire che a Madrid nessun biscotto. Bocciato.

(Alessio Agnelli)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA