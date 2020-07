HANDANOVIC 6,5

Un esterno di Insigne fa la barba al palo e lui osserva. Poi da spettatore a protagonista attivo con Zielinski, respinto da fuori. L'intervento più impegnativo su Politano.

D'AMBROSIO 7

Preferito a Skriniar, dà subito ragione a Conte con il sinistro dell'immediato vantaggio. Bene anche negli uno contro uno con Insigne e valore aggiunto in fase di rilancio. Chiude da ala destra, jolly.

DE VRIJ 6,5

Distorsione smaltita e 7 giorni dopo in campo a distruggere e dirigere da dietro. Se la vede con Milik, rischiando il minimo sindacale.

BASTONI 6,5

I movimenti di Politano li conosce per i trascorsi in allenamento. Propositivo anche in fase di spinta, da terzino aggiunto.

CANDREVA 6

Si riprende la fascia lasciata a Moses contro il Genoa. Ma, con Insigne e Mario Rui dalla sua, limitandosi a presidiarla e senza restituire la pariglia. Si guadagna la sufficienza per un salvataggio da bollino rosso sul capitano azzurro. (15' st Godin 6 Si piazza nei 3 dietro su Insigne, liberando D'Ambrosio in avanti)

BARELLA 6

Il suo compito è distruggere e recuperare palloni. Quando ha l'occasione buona, controlla male agevolando Meret in uscita.

BROZOVIC 6,5

Il solito macina-chilometri e, a dispetto della quantità di corsa, anche lucido e qualitativo nelle scelte di giocata. Sfiora il 2-0 in chiusura di 1^ frazione, con un sinistro dal limite.

BIRAGHI 6,5

Partenza a razzo con inserimenti e cross a getto continuo. Confeziona l'assist dell'1-0 per D'Ambrosio e non smette di correre. (34' st Young ng)

BORJA VALERO 6

Preferito ancora una volta a Christian Eriksen e prezioso per tecnica e proprietà di palleggio in fase di costruzione. Quando il ritmo si alza, fatica, ma regge il passo. (43' st Eriksen ng)

SANCHEZ 5,5

Il giallo rimediato rincorrendo Politano in ripartenza è l'immagine della sua gara. Tanta generosità e abnegazione, poco costrutto sotto porta. (15' st Lautaro 7 Segna il 2-0 da Toro scatenato, seminando avversari e infilando a fil di palo)

LUKAKU 6

Con Koulibaly, davvero pochi palloni giocabili e da smistare ai compagni. Ci riesce a fine 1° tempo, smarcando Brozovic al tiro. Poi alza i toni della contesa, creandosi qualche spazio. (43' st Moses ng)

CONTE 6,5

Torna al secondo posto, a +1 sull'Atalanta, garantendosi due risultati su tre (Lazio permettendo) nello spareggio di sabato a Bergamo.

Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA