HANDANOVIC 6,5

Non riesce ad ipnotizzare Caputo, facendosi superare in avvio. Poi solo ordinaria amministrazione fino al rigore di Berardi e al 3-3 di Magnani, inframmezzati da una paratona su Muldur.

SKRINIAR 6

Tiene a bada Boga, davanti lo costringe al rigore. Cacciato per doppia ammonizione nel finale.

RANOCCHIA 5

In campo per De Vrij, ma spesso in ritardo negli 1 contro 1 con i velocisti neroverdi. Insicuro (9' st De Vrij 6; Il meno peggio).

BASTONI 5

Fuori posizione e sorpreso da Caputo in occasione dello 0-1. Pure con Berardi è vita dura.

MOSES 5,5

Propositivo, ma inconcludente, che si tratti di tiri o cross (30' st Candreva 6: sua la punizione-assist del 3-2).

GAGLIARDINI 4,5

Si divora il colpo del ko, centrando una traversa a porta vuota dall'area piccola. Fuori giri anche in marcatura.

BORJA VALERO 6

La regia è in slow motion, la fase d'interdizione a rincorrere spesso e volentieri, sufficiente per il tap-in del 3-2.

BIRAGHI 6,5

Non aiuta Bastoni in fase difensiva, ma in avanti attacca che è un piacere. A referto tanti cross (teleguidato uno per Sanchez) a bersaglio, 2 punizioni deviate in angolo da Consigli e il gol del 2-1 prima del riposo, con sinistro sotto la traversa (30' st Young 5: Sulla coscienza il rigore del 2-2).

ERIKSEN 5,5

Alla terza di fila, in calo per tasso d'incidenza e leadership. Pochi gli spazi tra le linee, come gli spunti degni di nota. Passo indietro (17' st Agoumé 5,5: troppo timido).

LUKAKU 6,5

Un altro gol (e siamo a 25 in stagione, 19 in A), questa volta dagli 11 metri e dopo 40 minuti di apnea totale.

SANCHEZ 6,5

A sorpresa al posto di Lautaro e subito pericoloso di testa, su cross di Biraghi. A fine primo tempo, ricambia il favore all'ex viola, fornendo l'assist del 2-1 (17' st Lautaro 6: due buone palle per Lukaku).

CONTE 5,5

Scivola a -8 dalla vetta, facendosi fermare dal Sassuolo sul 3-3, rivoluzionando l'11 base e senza incidere con i cambi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 05:01

