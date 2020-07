HANDANOVIC 6,5

Festeggia le 475 in A con una paratona su Lirola.

D'AMBROSIO 5,5

Con Ribery prova a metterla sull'anticipo, bucando spesso e volentieri. Evita il naufragio di mestiere. (24' st Bastoni 6)

DE VRIJ 6

Partenza da regista aggiunto, poi lo stop per un trauma distorsivo al ginocchio. (23' pt Ranocchia 6 sicuro con Cutrone e Kouamé)

GODIN 6

A sinistra per Bastoni e il più delle volte opposto Cutrone, ben limitato.

CANDREVA 5,5

Qualche errore di troppo in appoggio e al cross. La quantità di corsa è apprezzabile, meno la qualità di giocata. (24' st Moses 6)

GAGLIARDINI 6,5

Quasi un intoccabile. E pronto a distruggere, costruire e inserirsi bene (31' st Brozovic ng)

BARELLA 6,5

Duello tutta garra' con Castrovilli. Cuce e tampona, ringhiando su ogni pallone e sfiorando l'1-0 con una rasoiata a fil di palo.

YOUNG 6

Fase di spinta confusa, anche per il disturbo di Venuti. Ma a referto pure due palle d'oro a Lukaku.

ERIKSEN 6

Dopo il pit stop di Roma, dentro dall'inizio e più nel vivo del gioco. Disegna un cross millimetrico per Lukaku e il palo di testa. Chiusura in calando.

SANCHEZ 6

Dopo 6 assist e 2 gol nelle ultime 6, più determinante per palloni difesi e smistati che per occasioni create. Quando si mette in proprio, centra un palo. (24' st Lautaro 5,5 Inconcludente)

LUKAKU 5,5

Un conto aperto con Terracciano. Prima da due passi, con un destro deviato in angolo. Poi di testa, con il palo a salvare. Quindi a botta sicura, ignorando Sanchez e rimediando solo un altro corner.

CONTE 6

Terzo, a -1 dalla Dea. Fallisce il contro sorpasso in classifica, cedendo momentaneamente il il 2° posto all'Atalanta. Energie... in esaurimento.

Alessio Agnelli

