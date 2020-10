HANDANOVIC 5

Per una volta anello debole, con l'1-3 regalato a Caprari. Il palo lo aiuta con Moncini. Poi due uscite a giustificare la pagnotta.

SKRINIAR 5,5

Con Caprari non ha colpe a referto. Ma, al rientro, cala nel finale, andando in apnea con Lapadula.

DE VRIJ 6,5

Torna e registra subito la difesa. Dalle sue parti Moncini non è mai un fattore, valore aggiunto in impostazione.

KOLAROV 6

Spettacolare, e dosato al millimetro, il cambio di gioco che innesca Hakimi nell'azione del vantaggio. Nel finale in sofferenza con Moncini e Letizia.

HAKIMI 7,5

Un'iradiddio sull'out di destra ed autentica manna dal cielo per le punte. Venti secondi e confeziona il 2° assist in 4 giorni per Lukaku. Poi scatti a getto continuo e cross al bacio (suo anche l'innesco del 2-0), fino al gol del 4-1, il 1° con l'Inter, bruciando Letizia e Montipò sul primo palo. Speedy.

VIDAL 6,5

Personalità, garra e sapienza tattica. Recupera un'infinità di palloni, gestendoli e distribuendoli con maestria. (7' st Barella 6: copertura e geometrie)

GAGLIARDINI 7

Con Vidal, può scatenarsi in inserimento. Sul primo insacca il 2-0 di sinistro, con il secondo mette a referto anche l'assist del 3-0. (36' st Eriksen 6: una traversa da fuori)

YOUNG 6,5

Gamba e buona tecnica. Nel suo carniere personale anche la volée-assist per il raddoppio di Gagliardini e il cross del 4-1 di Hakimi. (20' st Perisic 5,5: sbaglia a porta vuota)

SENSI 5,5

Molti appoggi sbagliati, davanti e dietro. Che sia la maledizione del trequartista? (20' st Brozovic 6)

LUKAKU 7,5

Non in formissima, ma decisivo con altri 2 gol. Il primo sfruttando un altro assist al bacio di Hakimi, il secondo sull'asse con Gagliardini, solo da spingere in porta. (20' st Lautaro 6,5: entra e centra il pokerissimo)

SANCHEZ 7

Mette il piede nello 0-1, scambiando in velocità con Hakimi. Poi tanti guizzi e l'imbeccata per il gol di Lautaro.

CONTE 7

Massimo risultato, dosando uomini ed energie in ottica Lazio. Con 7 titolari fuori, centra un 5-2 corsaro, agganciando la vetta.

