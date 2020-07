HANDANOVIC 5

L'errore sull'angolo del vantaggio granata è da... dilettanti allo sbaraglio: presa mancata e palla sui piedi di Belotti a porta vuota. Meglio su un destro di Ansaldi e su Verdi in uscita.

GODIN 6,5

Dentro per Skriniar, fra i bocciati di Verona. Più sul pezzo dietro e decisivo davanti. Suo il gol del 2-1. Ammonito, salterà la Spal per squalifica. (31' st Skriniar ng)

DE VRIJ 6,5

Con Belotti la mette sulla tecnica e sul senso di posizione e anticipo. Propositivo anche in fase di rilancio.

BASTONI 6

Fa sentire il fisico negli incroci con Verdi. Qualche difficoltà in più con Belotti, su cui rischia un rigore. Resta a galla.

D'AMBROSIO 6

Duttile, questa volta da esterno destro al posto di Candreva. Se la vede con Ola Aina e Ansaldi senza demeritare e attaccandoli a sua volta. (26' st Candreva 5,5)

GAGLIARDINI 5,5

Inserimenti col contagocce e poca garra' nei contrasti. Forse necessiterebbe di un pit-stop, troppi straordinari.

BROZOVIC 6,5

Un sinistro deviato in angolo da Sirigu, poi il solito moto perpetuo e il cross che dà il via all'azione del pari.

YOUNG 6,5

Molti cross telefonati, ma anche il gol del pareggio, terzo in nerazzurro, e l'innesco dell'azione del 2-1. (26' st Biraghi 6)

BORJA VALERO 5,5

Preferito ancora una volta ad Erksen e sempre da trequartista, l'abito confezionato apposta per il danese. Poco incisivo.

SANCHEZ 7,5

Di nuovo titolare per il forfait di Lukaku, nemmeno in panchina. L'avvio è in versione assist-man, con Lautaro e Brozovic beneficiari sciagurati. Vincente la sponda di testa per il 2-1 di Godin. Ispirato.

LAUTARO 7

Subito una conclusione murata da Izzo, seguita da un destro a giro deviato in angolo da Sirigu. Suo anche la sponda di testa per il pareggio di Young e il gol (in collaborazione con Bremer) del 3-1. (38' st Eriksen ng)

CONTE 6,5

Cambio di rotta e obbiettivo 2° posto centrato. Rinfrancato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 05:01

