HANDANOVIC 5

Ancora scosso dalle papere con Napoli e Spezia, chiude la porta a Bessa, ma incassa un altro gollonzo da Faraoni, annullato per dubbia carica. Salvato dall' Abisso.

SKRINIAR 6,5

Puntuale nei raddoppi su Lasagna, ermetico anche con Bessa e Lazovic. E, a corredo, anche un costante supporto alla fase offensiva.

DE VRIJ 6

Con l'aiuto di Skriniar e il suo senso dell'anticipo, ben espletata la pratica Lasagna.

BASTONI 6,5

Subito un lancio ad innescare la Lu-La. Poi la solita attenzione alla doppia fase e una chiusura da bollino rosso su Salcedo.

HAKIMI 7

In modalità Marrakech Express. Pronti, via e si presenta due volte al tiro, impegnando Silvestri. Nel finale un palo su punizione e l'assist dell'1-0 a Darmian. Decisivo (34' st D'Ambrosio ng).

BARELLA 5,5

Qualche errore di troppo in appoggio e poco costrutto in avanti. Si accende a sprazzi, in ombra il più delle volte.

BROZOVIC 5,5

Come Barella: assente o quasi in cabina di regia. Le trame sono minimal, spesso in orizzontale (34' st Gagliardini ng).

ERIKSEN 6

Rispetto ai compagni di reparto, più ispirato e lucido nel disegnare calcio, anche se al di sotto dei suoi standard (20' st Sensi 6: contributo di qualità).

PERISIC 5,5

Con Faraoni ha il suo bel da fare in ripiegamento. Si arrangia come può, ma non rende la pariglia (20' st Darmian 7: un altro gol da 3 punti, per un totale di 6 alla causa contando il Cagliari, mister scudetto).

LAUTARO 6

Un'occasionissima sprecata in avvio a tu per tu con Silvestri. Ma anche tanta garra', corsa e spirito di sacrificio (27' st Sanchez 6: suo l'innesco dell'azione del vantaggio).

LUKAKU 6

Una prima frazione a fare sportellate con Magnani, distribuendo di sponda. Una ripresa con lo stesso canovaccio.

CONTE 7

Tredicesima vittoria di fila in casa, questa volta incidendo con i cambi, tutti azzeccati e vincenti. Scudetto in cassaforte.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 05:01

