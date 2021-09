HANDANOVIC 5,5

Una sola colpa: la mancata uscita su Colley, prima della sponda per l'1-1 di Yoshida.

SKRINIAR 6,5

Mette la museruola a Damsgaard e domina nel gioco aereo. Anche davanti, con gol sfiorato di testa a fil di traversa.

DE VRIJ 6,5

Direttore d'orchestra, fisicamente e tecnicamente superiore. Tiene a bada Quagliarella e Caputo, non sbaglia un colpo.

DIMARCO 7

Prima da vice Bastoni, poi da vice Perisic. In mezzo tanta sostanza e la punizione del vantaggio, a 106 km all'ora e all'incrocio (22' st Dumfries, 6: subito un assist per Correa).

DARMIAN 5

Scala su Damsgaard dimenticandosi di Augello in occasione del 2-2.

BARELLA 7

Uomo ovunque e tuttofare. Innesca Lautaro per il secondo vantaggio.

BROZOVIC 5

Pressato da Thorsby, impreciso e poco ispirato in regia. Non riesce ad imporsi, rimedia un giallo ed esce di gara (9'st Vidal 5,5: energico, all'eccesso).

CALHANOGLU 5,5

A corrente alternata. Parte nascondendosi, poi prova a scuotersi dal torpore in ripartenza, mettendo a lato di un metro (22' st Sensi ng: sfortunato, entra e si fa male di nuovo, salendo a 11 infortuni -10 in nerazzurro, 1 in Nazionale - negli ultimi 2 anni).

PERISIC 5

Sopraffatto da Bereszynski e Candreva, ha un'occasione, la spreca. (9' st D'Ambrosio 6,5: sulla linea, a salvare su Damsgaard).

LAUTARO 7

Toro scatenato e a prova di jet lag. Sfiora il gol di destro, lo trova di sinistro, in volée, per il provvisorio 1-2 (17' st Correa 5,5: troppi dribbling, troppi errori).

DZEKO 6

Regista d'attacco, pronto a scalare sulla trequarti per dirigere e aiutare in copertura.

INZAGHI 5,5

Tante occasioni da rete, ma anche molti errori dietro, spesso individuali. Col senno di poi, uno slot per un cambio d'emergenza andava tenuto.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

