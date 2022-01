HANDANOVIC 5,5

Sull'1-1 di Immobile ha il doppio alibi di De Vrij e Bastoni, inesistenti in marcatura, ma anche la sua uscita è tardiva e censurabile. Attento su un tiro-cross di Pedro e su una spizzata del solito Immobile.

SKRINIAR 6,5

E' il primo a lasciar sfilare Immobile nell'azione del pareggio biancoceleste e forse il più colpevole della compagnia. Si fa perdonare con l'incornata perentoria del 2-1.

DE VRIJ 5,5

Si divora un'occasionissima di testa da calcio d'angolo. Come Skriniar, sorpreso dal lancio di Cataldi e dall'inserimento di Immobile sull'1-1. Meno in controllo del solito.

BASTONI 7,5

Trova il primo centro in stagione, con un sinistro teleguidato all'angolino basso che non lascia scampo a Strakosha. Con Felipe Anderson è una sicurezza e mai in difficoltà. Suo anche l'assist del 2-1 per Skriniar.

DUMFRIES 5,5

Un traversone pennellato per una mezza girata di Lautaro. Ma in fascia pochi spazi, inserimenti col contagocce e un gol fallito a tu per tu con Strakosha. (32' st Darmian ng)

BARELLA 6,5

Sempre in movimento e alla ricerca di soluzioni per risolvere lo stato d'impasse. Lotta, recupera palloni e rilancia l'azione. Mai domo. (37' st Dimarco ng)

BROZOVIC 6,5

Maratoneta e regista illuminato. Macina chilometri su chilometri, senza perdere lucidità ed efficacia in rifinitura. Volante.

GAGLIARDINI 6

Vince il ballottaggio con Vidal, come vice Calhanoglu sui generis. Dentro per far legna e garantire centimetri e muscoli su Milinkovic-Savic.

PERISIC 7

Il più in forma e il più cercato dai compagni con cambi di gioco sistematici. In fascia vince il duello con Hysaj, guadagnando spesso la superiorità numerica e la linea di fondo. Vicino al gol in 2 occasioni. (37' st Vidal ng)

SANCHEZ 6,5

Ispirato e sempre nel vivo del gioco. Il Var gli cancella un assist, ci riprova pennellando per De Vrij. A referto anche 2 conclusioni. (28' st Correa ng)

LAUTARO 6

Segna un gol, annullato per fuorigioco millimetrico. Ne sfiora uno d'antologia e in mezza girata di destro, poi si spegne. (28' st Dzeko ng)

INZAGHI 7

Riprende il discorso interrotto prima di Natale, riprendendosi la vetta della classifica a + 1 sul Milan e mettendo in carniere l'ottava vittoria di fila in campionato. Con Bastoni, salgono a 16 i marcatori di Simone Inzaghi in serie A. Un numero notiviolissimo. On fire.

(Alessio Agnelli)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

