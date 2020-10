HANDANOVIC 5,5

Primo tempo da spettatore non pagante. Poi il rigore di Bensebaini, senza bis dopo il derby, e l'1-2 di Hofmann, tra le gambe.

D'AMBROSIO 6

Con Thuram ed Embolo in apnea, ma non affonda. Riemerge, tenendo in gioco il pallone dell'1-0.

DE VRIJ 6,5

Mette la museruola a Plea, un valore aggiunto in fase di possesso e rilancio.

KOLAROV 6

Qualche errore di lettura nei tagli di Hofmann. Si riscatta con l'angolo del 2-2.

DARMIAN 6,5

All'esordio, obbligato, per il forfait di Hakaimi. Suo lo zampino nell'1-0.

BARELLA 6,5

A volte frenetico e impreciso in appoggio, ma a mille all'ora fino alla fine.

VIDAL 5

Tanta garra, troppa, specie su Thuram, agganciato per il rigore dell'1-1. Poi la dormita su Hofmann, sull'1-2.

PERISIC 5,5

Due cross in avvio, poi tanta timidezza con Lainer. (34' st Bastoni ng)

ERIKSEN 6,5

Nel vivo del gioco e ficcante tra le linee e in imbucata. (34' st Brozovic ng)

SANCHEZ 5,5

Moto perpetuo, ma senza direzione precisa. (1' st Lautaro 6,5: un palo in volée)

LUKAKU 7,5

Fa a sportellate con tutti. Quando si mette in proprio, imbuca il vantaggio e il 2-2 nel finale.

CONTE 6

Sei uomini fuori, ne paga lo scotto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 05:01

