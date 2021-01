HANDANOVIC 5,5

Candreva lo spiazza dal dischetto. E sul tocco sotto porta di Keita è lento a cadere e sfiora soltanto. L'unico intervento degno di nota su Jankto.

SKRINIAR 5,5

Vicino al gol, ma bruciato da Keita in occasione del raddoppio Samp (36' st D'Ambrosio ng).

DE VRIJ 6,5

In difesa il suo lo garantisce. In attacco prova ad innescare la rimonta con l'incornata del 2-1 nel finale.

BASTONI 5,5

Come Handanovic e Skriniar: colpevolmente sorpreso (da Damsgaard) nell'azione dell'1-0.

HAKIMI 6,5

Una spina nel fianco sinistro blucerchiato. Stravince il duello con Augello, sfornando scatti e cross a ripetizione.

BARELLA 5

Nervoso e fuori dal gioco. Provoca il rigore del vantaggio Samp con un mani colposo. Non si riprende e non è mai un fattore (36' st Vidal ng).

BROZOVIC 6

Uno dei pochi a reggere la baracca. Dopo lo shock da rigore, prova a riportare ordine e serenità. Suo l'assist da corner per il gol di De Vrij.

GAGLIARDINI 5

Meno energico del solito. Dietro non fa legna e davanti non subito il pareggio, poi scompare).

YOUNG 5

Due occasioni a referto, la seconda spedita sul palo con Audero fuori causa a rigore (di Sanchez) neutralizzato. In aggiunta, qualche buco di troppo dietro (1' st Perisic 5,5: in fase di spinta si sente, ma sbaglia due volte di testa).

SANCHEZ 5

Partenza-sprint, poi fallisce il penalty del possibile vantaggio e si eclissa, riapparendo tra il 45' e il 50' con due buone occasioni, ma sprecando di nuovo (25' st Eriksen 5,5: ha la chance del 2-2 da fermo, centra la barriera).

LAUTARO 6

Due incornate a fil di montanti, una girata di sinistro a lato di un soffio. Finché ha benzina in corpo ci prova. In riserva nel finale.

CONTE 5,5

Fallisce la prova del 9, interrompendo la striscia di 8 vittorie consecutive iniziata in novembre e cadendo per la seconda volta in stagione in serie A.

